12 рассерженных фермеров судятся с кубанскими аграриями, скупающими на Алтае землю по небывалым ценам

С чего все началось
Фермеры Ключевского района восстали против краснодарского предприятия после того, как «Знамя Октября» купило на торгах 7,5 тыс. га сельхозземель в Ключевском районе — раньше эти участки принадлежали предприятию-банкроту «Западное».
Чтобы получить преимущественное право на покупку земель, краснодарцы взяли в аренду смежный участок у одного из местных фермеров — причем взяли лишь за два дня до подачи заявки на торги — 5 марта 2021 года. И выиграли торги.
За 7,5 тыс. гектаров «Знамя Октября» заплатило 38 млн рублей — предприятие крупное, прибыльное, так что, очевидно, оплатить приобретение ему не составило труда. Конкурсный управляющий «Западного» заключил с ним договор купли-продажи.
Но с приходом «чужаков» не согласились другие фермеры района. Сначала их было трое: Виталий Гурский, Петр Белан и Владимир Григоренко. Они оспорили продажу участков в арбитраже, добившись решения в свою пользу.
В итоге «Знамя Октября» должно было вернуть участки в конкурсную массу «Западного», а конкурсный управляющий — отдать ему деньги.
Дюжина фермеров и один СПК
Но 13 января краснодарцы все же подали жалобу в следующую судебную инстанцию — они рассчитывают доказать, что приобрели гектары без нарушений. Со своей стороны фермеры сделали ответный ход.
20 января уже 12 фермеров Ключевского района (включая первых трех, а также нынешнего руководителя знаменитого хозяйства Александра Гукова) и СПК «Истимисский» подали отдельный иск. Требований у них два:
- признать недействительным договор аренды участка, заключенного краснодарцами 5 марта 2021 года;
- признать недопустимым преимущественное право АО «Знамя Октября» на покупку земель «Западного».
Заявление фермеров суд пока оставил без движения — они заплатили только половину госпошлины (6 тыс. вместо 12 тыс. рублей), а юрист, представляющий их интересы, не приложил документ о своем высшем юридическом образовании.
Следующее заседание суда по отдельному иску фермеров назначено на 17 февраля.
Рискуют остаться без земли
Надо сказать, что инвесторы из других регионов России и раньше покупали сельхозземли Алтайского края. К примеру, дочерняя структура «КДВ Групп» (владелец сети супермаркетов «Ярче») — компания «КДВ Агрохолдинг» — медленно, но верно прикупала участок за участком. Но протестов это не вызывало.
Altapress.ru попросил прокомментировать протест ключевских фермеров Сергея Серова, председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого заксобрания (АКЗС).
«Аграрии Ключевского района прежде всего не согласны с тем, что краснодарское предприятие „Знамя Октября“ в нарушение правил проведения аукциона выкупило земли бывшего ООО „Западное“, несмотря на то, что преимущественное право покупки этих земель согласно действующему законодательству принадлежит местным сельхозтоваропроизводителям», — ответил Сергей Серов.
Председатель аграрного комитета напомнил, что земля для сельхозтоваропроизводителей — основное средство производства: «Нет земли — нет и производства сельхозпродукции». При этом большинство фермеров района ведут хоздеятельность на землях, находящихся в долевой собственности.
Однако земельные доли (паи) в районе краснодарцы сейчас активно скупают по небывало высоким ценам.
«Если совсем недавно стоимость одной земельной доли в Ключевском районе была 30−50 тыс. рублей за пай, то сейчас краснодарское предприятие „Знамя Октября“ скупает земельные доли по 200 тыс. рублей. Подавляющее большинство фермеров Ключевского района не может себе позволить покупать по такой цене землю. В результате они реально рискуют остаться без основного средства производства — земли», — полагает депутат АКЗС.
Размер земельного пая в Ключевском районе, как и везде, зависит от качества почвы. В судебных спорах по району чаще всего упоминается площадь от 19 до 22 га.
Жалобу краснодарского предприятия кассационная инстанция рассмотрит 24 февраля.
Что известно про «Знамя Октября»
- Зарегистрировано в Краснодарском крае в 2004 году как акционерное общество.
- Количество акций — 26 557, уставный капитал — 2 655 700 рублей (полностью оплачен).
- Головной офис сельхозпредприятия «Знамя Октября» расположен в станице Октябрьской Крыловского района Краснодарского края.
- Имеет обособленные подразделения в станице Кущевской и два бетонных завода — в Воронеже и п. Жилево Московской области. Численность персонала на 31 декабря 2020 года — 206 человек.
- Чистая прибыль в 2020 году — 280 млн рублей, выручка 752 млн рублей.
- Выращивает зерновые и зернобобовые (5,5 тыс. га), подсолнечник (1,6 га) кукурузу на зерно (522 га), сою (454 га).
- Земля находится в собственности и в аренде у владельцев земельных паев.
- Руководитель с 2005 года — Олег Выглай (окончил Кубанский государственный аграрный университет, квалификация — зооинженер).
- В совет директоров входят Олег Выглай, Ольга Артемова, Арарат Бабоян, Тигран Саакян, Грант Манукян.
- Акционер Арарат Бабоян является также соучредителем двух предприятий по выращиванию грибов и компании «Мартин» (производителя жареных семечек, чипсов, сухариков и консервированной продукции).
Источник: портал ФНС «Прозрачный бизнес».