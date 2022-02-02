12 рассерженных фермеров судятся с кубанскими аграриями, скупающими на Алтае землю по небывалым ценам

Сельхозпредприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» подало жалобу на решение арбитража, обязавшего его вернуть земли сельхозназначения в Ключевском районе, купленные им на торгах . Тем временем 13 местных аграриев подали отдельный иск — пытаются доказать, что краснодарцы не имеют преимущественного права на приобретение сельхозземель в районе. Депутат АКЗС Сергей Серов объясняет: аграрии опасаются, что останутся без земли, так как краснодарцы скупают еще и паи, предлагая за них небывалые цены.

С чего все началось

Фермеры Ключевского района восстали против краснодарского предприятия после того, как «Знамя Октября» купило на торгах 7,5 тыс. га сельхозземель в Ключевском районе — раньше эти участки принадлежали предприятию-банкроту «Западное».

Чтобы получить преимущественное право на покупку земель, краснодарцы взяли в аренду смежный участок у одного из местных фермеров — причем взяли лишь за два дня до подачи заявки на торги — 5 марта 2021 года. И выиграли торги.

За 7,5 тыс. гектаров «Знамя Октября» заплатило 38 млн рублей — предприятие крупное, прибыльное, так что, очевидно, оплатить приобретение ему не составило труда. Конкурсный управляющий «Западного» заключил с ним договор купли-продажи.

Но с приходом «чужаков» не согласились другие фермеры района. Сначала их было трое: Виталий Гурский, Петр Белан и Владимир Григоренко. Они оспорили продажу участков в арбитраже, добившись решения в свою пользу.

В итоге «Знамя Октября» должно было вернуть участки в конкурсную массу «Западного», а конкурсный управляющий — отдать ему деньги.

Суд. Pixabay.com

Дюжина фермеров и один СПК

Но 13 января краснодарцы все же подали жалобу в следующую судебную инстанцию — они рассчитывают доказать, что приобрели гектары без нарушений. Со своей стороны фермеры сделали ответный ход.

20 января уже 12 фермеров Ключевского района (включая первых трех, а также нынешнего руководителя знаменитого хозяйства Александра Гукова) и СПК «Истимисский» подали отдельный иск. Требований у них два:

признать недействительным договор аренды участка , заключенного краснодарцами 5 марта 2021 года;

заключенного краснодарцами 5 марта 2021 года; признать недопустимым преимущественное право АО «Знамя Октября» на покупку земель «Западного».

Заявление фермеров суд пока оставил без движения — они заплатили только половину госпошлины (6 тыс. вместо 12 тыс. рублей), а юрист, представляющий их интересы, не приложил документ о своем высшем юридическом образовании.

Следующее заседание суда по отдельному иску фермеров назначено на 17 февраля.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Рискуют остаться без земли

Надо сказать, что инвесторы из других регионов России и раньше покупали сельхозземли Алтайского края. К примеру, дочерняя структура «КДВ Групп» (владелец сети супермаркетов «Ярче») — компания «КДВ Агрохолдинг» — медленно, но верно прикупала участок за участком. Но протестов это не вызывало.

Altapress.ru попросил прокомментировать протест ключевских фермеров Сергея Серова, председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого заксобрания (АКЗС).

«Аграрии Ключевского района прежде всего не согласны с тем, что краснодарское предприятие „Знамя Октября“ в нарушение правил проведения аукциона выкупило земли бывшего ООО „Западное“, несмотря на то, что преимущественное право покупки этих земель согласно действующему законодательству принадлежит местным сельхозтоваропроизводителям», — ответил Сергей Серов.

Сергей Серов. Анна Зайкова , altapress.ru

Председатель аграрного комитета напомнил, что земля для сельхозтоваропроизводителей — основное средство производства: «Нет земли — нет и производства сельхозпродукции». При этом большинство фермеров района ведут хоздеятельность на землях, находящихся в долевой собственности.

Однако земельные доли (паи) в районе краснодарцы сейчас активно скупают по небывало высоким ценам.

«Если совсем недавно стоимость одной земельной доли в Ключевском районе была 30−50 тыс. рублей за пай, то сейчас краснодарское предприятие „Знамя Октября“ скупает земельные доли по 200 тыс. рублей. Подавляющее большинство фермеров Ключевского района не может себе позволить покупать по такой цене землю. В результате они реально рискуют остаться без основного средства производства — земли», — полагает депутат АКЗС.

Размер земельного пая в Ключевском районе, как и везде, зависит от качества почвы. В судебных спорах по району чаще всего упоминается площадь от 19 до 22 га.

Жалобу краснодарского предприятия кассационная инстанция рассмотрит 24 февраля.

«Знамя Октября», в центре — Олег Выглай , гендиректор. avangard-93.ru

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