Аграрии с Кубани cкупили тысячи гектаров разорившегося мега-комплекса из «Алтайского Приобья»

Крупное аграрное предприятия из Краснодарского края «Знамя Октября» признано победителем торгов по продаже земли, принадлежавшей знаменитому хозяйству «Западное» из Ключевского района. Покупка краснодарцами участков — крупнейшая сделка за всю процедуру банкротства «Западного», некогда считавшегося самым перспективным и современным в Алтайском крае сельскохозяйственным предприятием.

Гектары на продажу

В лот, выставленный на торги, вошлo около 30 участков в районе Ключей и Васильчуков (включая орошаемый) и гидротехнические сооружения в Платовке, Васильчуках и Ключах. Общая площадь участков — около 7,5 тыс. га.

Начальная цена лота — 37,6 млн рублей. «Знамя Октября» признано победителем торгов с ценой 38,1 млн рублей, сообщение об этом опубликовано 11 марта.

Предприятие было единственным участников торгов. А вот желающих купить коровники и склады, которые пытались продать в тот же период, не нашлось, следует из информации конкурсного управляющего «Западного».

Ключевский район. econom22.ru

Сведения о заключении с компанией «Знамя Октября» договора купли-продажи пока не опубликованы.

Но, в общем, особых препятствий для заключения договора нет. Победитель торгов — прибыльное предприятие, деньги на оплату у него есть, а обработка земли и растениеводство — его способ зарабатывать.

Что пишут о покупателе?

Акционерное общество «Знамя Октября» и его гендиректор Олег Выглай звучат в краснодарских СМИ сугубо в позитивном ключе. Это, впрочем, и неудивительно.

Зарплата на предприятии выше среднерегиональной: 42,5 тыс. рублей против 37,6 тыс. в среднем по краю (данные Росстата и отчета компании).

«Знамя Октября», в центре — Олег Выглай , гендиректор. avangard-93.ru

Более того, здесь чутко относится к главному активу — земле. Раз в пять лет проводят мониторинг ее состояния, анализируют состав. И если нужно, корректирует нехватку элементов с помощью подкормки, сообщал районной газете «Авангард» гендиректор Олег Выглай.

Летом 2020 года «Знамя Октября» звучало в прессе как одно из тех, кто получил урожай, несмотря на засуху. Сам Выглай тоже человек с позитивным имиджем: в 2017 году он получил звание «Лучший благотворитель района».

О чем говорят документы

«Знамя Октября» создано на базе племзавода-сельхозкооператива «Октябрь» в конце 2004 года. Выглай — назначенный гендиректор. Но небольшой пакет акций в 1% у него все же есть — об этом указано в отчете за 2018 год.

«Знамя Октября», в центре — Олег Выглай , гендиректор. avangard-93.ru

Предприятие выращивает пшеницу (больше половины — озимую), ячмень, кукурузу, сою и свеклу. Обрабатываемая площадь в 2020 году составляла 8,1 тыс. га.

Предприятие крупное — так, в 2019 году его выручка составляла 913 млн рублей, по данным портала «Прозрачный бизнес». Для сравнения: в Алтайском крае в том же 2019-м более крупную выручку имело лишь около десятка предприятий АПК.

Правда, в 2020 году выручка компании «Знамя Октября» сократилась до 752 млн рублей. Тем не менее, прибыль предприятия получило — 280 млн рублей (читая прибыль). На 31 декабря 2020 года здесь работали 206 человек.

Краснодарский край. tik23.ru

Где оно находится

Головной офис предприятия расположен в станице Октябрьской Крыловского района. Обособленное подразделение есть и в соседнем районе — Кущевском.

Оба района расположены на севере Краснодарского края — на границе с Ростовской областью. Не удивительно, что рынок сбыта предприятия — оба региона. А вот экспортом оно не занимается.

В состав предприятия входят два бетонных завода — в Воронеже и Подмосковье (п. Жилево).

Кто его контролирует

У компании «Знамя Октября» нет акционеров с блокирующим пакетом — 25% и больше, указано в его отчете.

При этом двое членов советов директоров (владеющих по 11% акций) являются также акционерами компании из пищевой отрасли «Мартин» — Арарат Бабоян и Тигран Саакян.

Компания производит муку, готовые к употреблению семечки, орехи, овощные консервы и др., питьевую воду и пиво. Ее выручка — более 10 млрд рублей, зарегистрирована же она в Подмосковье.

Краснодарский край. tik23.ru

Какова судьба других активов ГК «Ключевской элеватор»?

Активы разорившихся предприятий, входивших в группу компаний «Ключевского элеватора», постепенно находят новых собственников.

Крупный элеватор в Ключах полностью перешел под контроль «Гилевского элеватора» — компании, которая, как считается, связана с бизнесменом Алексеем Мельниковым, основателем «СЭУСа» («Сибирьэнергоуглеснаба»).

Имущество «Западного» тоже раскупается. В 2019—2020 годах нашли покупателей грузовые и легковые автомобили, трактора, погрузчики и сельхозтехника с прицепными орудиями, охладительные танки. Куплены некоторые здания, строения и участки в Ключах.

Среди покупателей — фермеры, предприниматели, физические и юридические лица.

2009 год. Открытие первой очереди «Западного», Ключевской район. Altairegion22.ru

Что случилось с «Западным»

Изначально в инвестпроект , реализуемый на базе сельхозпредприятия «Западное» и включённый в «Комплексный план развития Алтайского Приобья», предполагалось вложить 5,4 млрд рублей — это был самый крупный проект в сельском хозяйстве региона.

реализуемый на базе сельхозпредприятия «Западное» и включённый в «Комплексный план развития Алтайского Приобья», предполагалось вложить 5,4 млрд рублей — это был самый крупный проект в сельском хозяйстве региона. Фактические инвестиции не были озвучены. В реестр требований кредиторов по завершении наблюдения включили 2,9 млрд рублей.

«Западное» входило в группу компаний «Ключевского элеватора» Юрия Титова , в дальнейшем осужденного по уголовному делу. Титов вышел на свободу.

в дальнейшем осужденного по уголовному делу. Титов вышел на свободу. Проблемы с кредиторами у группы компании начались уже через несколько лет после запуска в начале 2009 года первой очереди «Западного».

2009 год. Открытие первой очереди «Западного», Ключевской район. Altairegion22.ru