Покупатель мельничного комплекса в Ключевском районе выкупил еще один алтайский элеватор

Основное имущество разорившегося «Заринского элеватора», которое не удавалось продать более двух лет, купила на торгах алтайская компания «Гилевский элеватор». Информацию о заключении с ним договора купли-продажи опубликовала Анна Габидулина, конкурсный управляющий компании-банкрота.

Не дожидаясь понижения

Имущество «Заринского элеватора» впервые выставили на продажу единым комплексом в декабре 2017 года за 151 млн рублей. Претендентов на него не было, поэтому в дальнейшем имущество разделили на лоты — один крупный лот (в него вошел, в частности, элеватор и право аренды участка) и много мелких.

В феврале 2020 года крупный лот выставили на торги в форме публичного предложения, в ходе которых начальная цена (85,7 млн рублей) должна была понижаться. Но представитель «Гилевского элеватора» не стал дожидаться снижения и подал заявку на торги 18 февраля, став единственным претендентом на имущество.

Анна Габидулина сообщила в федеральном реестре сведений о банкротстве, что за элеватор он заплатил 85,7 млн, договор купли-продажи с ним заключен 16 марта.

Что известно о покупателе

«Гилевский элеватор» зарегистрирован в Барнауле, его хорошо знают на зерновом рынке — считается, что он связан с бизнесменом Алексеем Мельниковым, основателем компании «СЭУС» («Сибирьэнергоуглеснаб»). В группу Мельникова также входит компания по оптовой торговле зерном «Меркурий» и «Язевское ХПП», прошедшее серьезную модернизацию, сообщил altapress.ru источник из зерновой отрасли.

«Ключевской элеватор». www. sberbank-ast.ru

Чуть раньше стало известно, что этот же «Гилевский элеватор» купил на торгах мельничное оборудование и часть другого имущества «Ключевского элеватора», одного из флагманов мукомольного производства в Алтайском крае, обанкротившегося из-за перегруженности кредитами и непродуманной инвестиционной политики.

Что входит в лот

В лот, приобретенный «Гилевским элеватором», выходит собственно элеватор площадью 8,5 тыс. кв. метров, 20 зерноскладрв, мельничный комплекс, право аренды участка в 15 гектаров, пожарное депо, магазины и другое имущество, расположенное непосредственно в Заринске.

Согласно отчету об оценке имущества, элеватора строили в 1959—1976 годах, и состояние его неудовлетворительное. Его общая емкость 34,8 тыс. тонн единовременного хранения. Для сравнения: емкость одного их самых крупных алтайских элеваторов — ключевского — составляет 118 тыс. тонн единовременного хранения.

В лот также входило здание небольшого торгового центра пощадью 571 кв. метр, расположенного неподалеку от «Заринского элеватора». Добавим, что «Гилевский элеватор» стал покупателем еще и части движимого имущества «Заринского элеватора», распродававшегося отдельными лотами: погрузчиков, электротельфера, тележек и др.

Барнаульский элеватор. vk.com/dering07

Что еще не купили

Ранее эксперт отрасли объяснил altapress.ru, что интерес к подобного рода активам есть, но, главным образом, со стороны оптовых компаний по торговле зерном, а не мукомолов.

Но несколько крупных активов отрасли еще не нашли покупателя — в частности, элеваторы в Барнауле и Бийске.

При этом, судя по материалам арбитражного суда, «Гилевский элеватор» проявляет интерес к «Бийском комбинату хлебопродуктов». Правда, по той цене, по которой его пытались продать в 2019 году (366 млн рублей), ни одного желающего купить не нашлось. В 2020 году комбинат на продажу еще не выставляли.