На Алтае имущество одного из флагманов зернопереработки распродают по частям

«Тянули, чтобы сбить цену»
Один из флагманов алтайской зернопереработки «Ключевской элеватор» признан банкротом в декабре 2015 года. Его имущество трижды — с июля 2017 года — выставляли на торги единым комплексом. Желающих купить его не обнаружилось.
«Это тянулось так долго, чтобы сбить цену на этот объект, находящийся в неплохом состоянии», — высказал мнение один из участников зернового рынка.
Наконец комплекс разделили на несколько крупных лотов (а также много мелких) и стали распродавать по частям. В январе-феврале 2020 года два крупных лота нашли покупателей.
«Гилевский элеватор» начинает и выигрывает
Оборудование для мельничного производства, заложенное в «Россельхозбанке», вероятнее всего, перейдет в собственность «Гилевского элеватора» — если конкурсный управляющий заключит с ним договор купли-продажи.
Торги, состоявшиеся 25 февраля, шли на понижение цены. Начались они с 64 млн рублей, и в последний день, когда цена снизилась на 8 млн рублей, «Гилевский элеватор» подал заявку.
Он был единственным участником аукциона, следует из информации торговой площадки Utender.ru. И признан победителем, сообщается в едином федреестре сведений о банкротстве, цена покупки — 56 млн рублей.
В лот, кроме мельничного оборудования итальянского производства, входят фасовочная линия, крупоцех, пекарня, небольшой профилакторий, гостиница с прачечной и пекарней, лаборатория, склады, гаражный бокс, ж/д тупик, 19 участков и многое другое.
«Эко-продукт» предложил больше
«Гилевский элеватор» претендовал и на другой крупный лот: движимое и недвижимое имущество, не обремененное залогом. Вошли в него 14 участков, краны, автомобили, пожарные водоемы, водонапорная башня, два жилых дома ну и многое другое.
Заявку подали три участника: «Гилевский элеватор» и два физлица. Одно из них действовало в интересах фирмы «Эко-Продукт», которая и стала победителем торгов. Договор купли-продажи с ней уже заключен в январе 2020 года, за лот она заплатила 37 млн рублей.
Интересно, что начальная цена лота составляла 20,3 млн., и торги шли на понижение. Но желающих купить имущество оказалось неожиданно много. Конкуренция и подняла начальную цену более чем в 1,5 раза.
Что известно о покупателях
«Гилевский элеватор» точно не назовешь темной лошадкой — его хорошо знают на зерновом рынке.
Его директор Василий Стрельчук руководит еще и «Корчинским элеватором» (принадлежит известному бизнесмену Алексею Мельникову), учредитель — Андрей Тикиляйнен, которого на рынке называют другом Мельникова.
По данным ЕГРЮЛ, компания «прописана» в Барнауле на пр. Ленина, 156а — там кроме нее зарегистрирована фирма Мельникова «СЭУС» и крупный зернотрейдер региона «Меркурий».
А вот «Эко-Продукт» участникам отрасли мало знаком. Согласно ЕГРЮЛ, он зарегистрирован в Шумановке Немецкого нацрайона, а принадлежит бизнесмену Алексею Зыкову и еще двум соучредителям.
В СМИ рассказывали: предприятие создано на базе племзавода «Шумановкий», занимается молочным животноводством и растениеводством. В 2019 году обрабатывал 13 тыс. га пашни, сообщал сайт правительства края.
Элеватор еще не продан
Третий крупный лот, в который включен элеватор площадью 9,6 тыс. кв. метров и участок в 187 тыс. кв. метров, вероятнее всего, еще не нашел нового собственника и остается у Сбербанка, одного из кредиторов «Ключевского элеватора».
Элеватор с участком был заложен в Сбербанке. Поскольку единым комплексом продать предприятие долго не удавалось, банк предложил разделить его на крупные лоты. Этот лот он оставил за собой и поставил на баланс, зарегистрировав право собственности.
И все уже шло к его продаже — банк выставил элеватор с участком на торги по стартовой цене 100,1 млн рублей, минимально допустимая цена составляла 67,1 млн. Но тут возникло неожиданное препятствие — торги пришлось отменить.
Против разделения на лоты пошел конкурсный управляющий «Ключевского элеватора» Андрей Моисеенко. Он весь 2019 год оспаривал регистрацию за банком права собственности. Только 30 декабря апелляционный суд пришел к выводу: Сбербанк все сделал правомерно. Но Моисеенко продолжает судиться.
До начала этих судебных споров банк выставлял имущество на торги на площадке «Сбербанк-АСТ». Однако сегодня на этой площадке нет нового объявления о продаже. Можно предположить, что это будет сделано после завершения разбирательств.
По мнению эксперта altapress.ru, интерес к подобным активам сегодня есть, но главным образом, со стороны зернотрейдеров, тогда как мукомольная отрасль региона стагнирует. Он также высказал уверенность, что все объекты «Ключевского элеватора» через какое-то время перейдут под контроль одного собственника.
Что случилось с «Ключевским элеватором»
Напомним коротко суть истории крушения «Ключевского элеватора». Предприятие было одним из лидеров отрасли, а его гендиректор Юрий Титов — уважаемым человеком, депутатом АКЗС.
Но в 2014—2015 годах все банки отказались его перекредитовывать предприятия, кредитная нагрузка оказалась чрезмерной. Комплекс обанкротился, а сам Титов впоследствии оказался в колонии и пережил личное банкротство.
Источник altapress.ru в банковской сфере считает, что остановить кредитование элеватора и остальных проектов Титова надо было намного раньше.
Предприятие-банкрот оказалось должно кредиторам 2,8 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — «Россельхозбанку», 648 млн — Сбербанку.
До банкротства мощность «Ключевского элеватора» по приемке зерна составляла 2 тыс. тонн в сутки. Мощности единовременного хранения — 118 тыс. тонн. На мельничном комплексе перерабатывалось около 500 тонн зерна в сутки.