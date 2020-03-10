На Алтае имущество одного из флагманов зернопереработки распродают по частям

Два крупных лота, в которые вошла часть имущества «Ключевского элеватора», одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий края, наконец нашли хозяина. Но собственно элеватор, самый крупный и дорогостоящий объект, пока остается у Сбербанка и, по данным altapress.ru, в 2020 году на продажу еще не выставлялся.

«Тянули , чтобы сбить цену»

Один из флагманов алтайской зернопереработки «Ключевской элеватор» признан банкротом в декабре 2015 года. Его имущество трижды — с июля 2017 года — выставляли на торги единым комплексом. Желающих купить его не обнаружилось.

«Это тянулось так долго, чтобы сбить цену на этот объект, находящийся в неплохом состоянии», — высказал мнение один из участников зернового рынка.

Наконец комплекс разделили на несколько крупных лотов (а также много мелких) и стали распродавать по частям. В январе-феврале 2020 года два крупных лота нашли покупателей.

«Гилевский элеватор» начинает и выигрывает

Оборудование для мельничного производства, заложенное в «Россельхозбанке», вероятнее всего, перейдет в собственность «Гилевского элеватора» — если конкурсный управляющий заключит с ним договор купли-продажи.

Торги, состоявшиеся 25 февраля, шли на понижение цены. Начались они с 64 млн рублей, и в последний день, когда цена снизилась на 8 млн рублей, «Гилевский элеватор» подал заявку.

Он был единственным участником аукциона, следует из информации торговой площадки Utender.ru. И признан победителем, сообщается в едином федреестре сведений о банкротстве, цена покупки — 56 млн рублей.

В лот, кроме мельничного оборудования итальянского производства, входят фасовочная линия, крупоцех, пекарня, небольшой профилакторий, гостиница с прачечной и пекарней, лаборатория, склады, гаражный бокс, ж/д тупик, 19 участков и многое другое.

Сельхозпредприятие «Западное» входило в группу «Ключевского элеватора». Altairegion22.ru

«Эко-продукт» предложил больше

«Гилевский элеватор» претендовал и на другой крупный лот: движимое и недвижимое имущество, не обремененное залогом. Вошли в него 14 участков, краны, автомобили, пожарные водоемы, водонапорная башня, два жилых дома ну и многое другое.

Заявку подали три участника: «Гилевский элеватор» и два физлица. Одно из них действовало в интересах фирмы «Эко-Продукт», которая и стала победителем торгов. Договор купли-продажи с ней уже заключен в январе 2020 года, за лот она заплатила 37 млн рублей.

Интересно, что начальная цена лота составляла 20,3 млн., и торги шли на понижение. Но желающих купить имущество оказалось неожиданно много. Конкуренция и подняла начальную цену более чем в 1,5 раза.

Зерно. Анна Зайкова

Что известно о покупателях

«Гилевский элеватор» точно не назовешь темной лошадкой — его хорошо знают на зерновом рынке.

Его директор Василий Стрельчук руководит еще и «Корчинским элеватором» (принадлежит известному бизнесмену Алексею Мельникову), учредитель — Андрей Тикиляйнен, которого на рынке называют другом Мельникова.

По данным ЕГРЮЛ, компания «прописана» в Барнауле на пр. Ленина, 156а — там кроме нее зарегистрирована фирма Мельникова «СЭУС» и крупный зернотрейдер региона «Меркурий».

А вот «Эко-Продукт» участникам отрасли мало знаком. Согласно ЕГРЮЛ, он зарегистрирован в Шумановке Немецкого нацрайона, а принадлежит бизнесмену Алексею Зыкову и еще двум соучредителям.

Ключевской элеватор. elevatorist.com

В СМИ рассказывали: предприятие создано на базе племзавода «Шумановкий», занимается молочным животноводством и растениеводством. В 2019 году обрабатывал 13 тыс. га пашни, сообщал сайт правительства края.

Элеватор еще не продан

Третий крупный лот, в который включен элеватор площадью 9,6 тыс. кв. метров и участок в 187 тыс. кв. метров, вероятнее всего, еще не нашел нового собственника и остается у Сбербанка, одного из кредиторов «Ключевского элеватора».

Элеватор с участком был заложен в Сбербанке. Поскольку единым комплексом продать предприятие долго не удавалось, банк предложил разделить его на крупные лоты. Этот лот он оставил за собой и поставил на баланс, зарегистрировав право собственности.

И все уже шло к его продаже — банк выставил элеватор с участком на торги по стартовой цене 100,1 млн рублей, минимально допустимая цена составляла 67,1 млн. Но тут возникло неожиданное препятствие — торги пришлось отменить.

Против разделения на лоты пошел конкурсный управляющий «Ключевского элеватора» Андрей Моисеенко. Он весь 2019 год оспаривал регистрацию за банком права собственности. Только 30 декабря апелляционный суд пришел к выводу: Сбербанк все сделал правомерно. Но Моисеенко продолжает судиться.

До начала этих судебных споров банк выставлял имущество на торги на площадке «Сбербанк-АСТ». Однако сегодня на этой площадке нет нового объявления о продаже. Можно предположить, что это будет сделано после завершения разбирательств.

По мнению эксперта altapress.ru, интерес к подобным активам сегодня есть, но главным образом, со стороны зернотрейдеров, тогда как мукомольная отрасль региона стагнирует. Он также высказал уверенность, что все объекты «Ключевского элеватора» через какое-то время перейдут под контроль одного собственника.

Александр Карлин и Юрий Титов ( справа) в губернаторском кабинете. Altairegion22.ru

Что случилось с «Ключевским элеватором»

Напомним коротко суть истории крушения «Ключевского элеватора». Предприятие было одним из лидеров отрасли, а его гендиректор Юрий Титов — уважаемым человеком, депутатом АКЗС.

Но в 2014—2015 годах все банки отказались его перекредитовывать предприятия, кредитная нагрузка оказалась чрезмерной. Комплекс обанкротился, а сам Титов впоследствии оказался в колонии и пережил личное банкротство.

Источник altapress.ru в банковской сфере считает, что остановить кредитование элеватора и остальных проектов Титова надо было намного раньше.

Предприятие-банкрот оказалось должно кредиторам 2,8 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — «Россельхозбанку», 648 млн — Сбербанку.

До банкротства мощность «Ключевского элеватора» по приемке зерна составляла 2 тыс. тонн в сутки. Мощности единовременного хранения — 118 тыс. тонн. На мельничном комплексе перерабатывалось около 500 тонн зерна в сутки.