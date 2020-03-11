Барнаульский элеватор выставили на продажу за 123 млн рублей

7 апреля управление имущественных отношений Алтайского края подведет итоги аукциона по продаже барнаульского элеватора, находящегося в собственности региона.

Объект расположен на улице Промышленная, 84. Начальная цена лота — 122 млн 733 тыс. рублей, шаг аукциона (величина повышения цены) — 6 млн 136 тыс. рублей. Размер задатка — более 24,5 млн рублей, которые необходимо внести до 1 апреля.

Здания и бетонная площадка

Согласно данным в извещении о проведении торгов, в имущественный комплекс входят более 25 зданий: мельницы, силосные корпусы, склады, различные цеха, трансформаторные подстанции, подсобные сооружения, лаборатории, кузни, стройцеха и не только.

Также есть земельные участки, железнодорожный путь и движимое имущество в виде асфальтированной бетонной площадки площадью 87,5 кв. м.

«Железнодорожный путь, длина 104,8 м. Земельный участок <…> под существующий комплекс, для переработки зерна и выпуск хлебопродуктов, площадь 58463 кв. м. Земельный участок <…> для эксплуатации нежилых зданий и сооружений, площадь 4627 кв. м», — говорится в извещении.

Заявки начали принимать 6 марта, закончат — 1 апреля. Еще через два дня определят участников, а 7 апреля состоится аукцион.

Барнаульский элеватор. vk.com/dering07

Продают уже два года

Ранее altapress.ru со ссылкой на источник, близкий к зерноперерабатывающей промышленности, писал, что интерес к объекту имеется как со стороны алтайских и новосибирских компаний, так и крупных федеральных игроков.

В качестве главных преимуществ элеватора эксперты называют месторасположение и удобную транспортную развязку.

Напомним, в план приватизации барнаульский элеватор включили в 2018 году.

Летом 2019 года власти Алтайского края сообщили, что необходимо провести оценку, чтобы выставить на торги весь комплекс зданий, сооружений и земельных участков.

Барнаульский элеватор. vk.com/dering07

Нынешнему арендатору повезло

На данный момент элеватор находится в аренде сроком на пять лет у компании «Грейн Плюс». Арендатором имущества организация, занимающаяся экспортными поставками зерна, стала в мае 2018 года.

Компания оказалась единственным участником аукциона, поэтому ей предложили заключить договор по начальной стоимости. Пользоваться объектом зернотрейдер смог за 5,6 млн рублей в год.

Примечательно, что аукцион на право заключения договора аренды проходил по сниженной цене. Из-за переоценки объекта стоимость снизили почти в два раза — с 10,3 млн до 5,6 млн рублей.