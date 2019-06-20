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Экономика

Власти Алтайского края рассказали, когда продадут с молотка барнаульский элеватор

Управление имущественных отношений края в ближайшее время должно определить компанию, которая будет проводить оценку барнаульского элеватора. Это необходимо для того, чтобы выставить объект на торги. В план приватизации он был включен еще в прошлом году.

Барнаульский элеватор.
Барнаульский элеватор.
vk.com/dering07

Как сообщают в ведомстве, процедура отбора оценочной компании для определения рыночной стоимости зданий, сооружений, земельных участков Барнаульского элеватора уже запущена.

После проведения оценки, будет принято решение об условиях приватизации имеющегося имущества и объявлены электронные торги.

По оценкам экспертов, процесс оценки может занять около трех месяцев.

Кто может его купить?

Как сообщил источник, близкий к зерноперерабатывающей промышленности, интерес к объекту имеется как со стороны алтайских, новосибирских компаний, так и крупных федеральных игроков.

Открытие &quot;барнаульского элеватора&quot;. 19 августа 2016 года
Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года
Олег Богданов

Однако конкретика относительно потенциальных покупателей может появиться только после итоговой оценки объекта.

В качестве его главных преимуществ эксперты называют месторасположение и удобную транспортную развязку.

Будут ли приватизировать другие объекты?

В апреле нынешнего года стало известно, что в крае могут приватизировать еще одно пищевое предприятие. Речь идет о молочном заводе «Модест», выпускающем детское питание.

На производстве &quot;Модеста&quot;.
На производстве «Модеста».
Анна Зайкова

После того, как общественность и депутаты АКЗС выступили против продажи предприятия, процедуру приватизации приостановили. Как сообщила Елена Зинкова, начальник Алтайкрайимущества, окончательное решение по поводу выставления на торги пакета акций «Модеста» еше не принято.

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