Власти Алтайского края рассказали, когда продадут с молотка барнаульский элеватор

Как сообщают в ведомстве, процедура отбора оценочной компании для определения рыночной стоимости зданий, сооружений, земельных участков Барнаульского элеватора уже запущена.
После проведения оценки, будет принято решение об условиях приватизации имеющегося имущества и объявлены электронные торги.
По оценкам экспертов, процесс оценки может занять около трех месяцев.
Кто может его купить?
Как сообщил источник, близкий к зерноперерабатывающей промышленности, интерес к объекту имеется как со стороны алтайских, новосибирских компаний, так и крупных федеральных игроков.
Однако конкретика относительно потенциальных покупателей может появиться только после итоговой оценки объекта.
В качестве его главных преимуществ эксперты называют месторасположение и удобную транспортную развязку.
Будут ли приватизировать другие объекты?
В апреле нынешнего года стало известно, что в крае могут приватизировать еще одно пищевое предприятие. Речь идет о молочном заводе «Модест», выпускающем детское питание.
После того, как общественность и депутаты АКЗС выступили против продажи предприятия, процедуру приватизации приостановили. Как сообщила Елена Зинкова, начальник Алтайкрайимущества, окончательное решение по поводу выставления на торги пакета акций «Модеста» еше не принято.