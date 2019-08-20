Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 августа 20°C

Крупный зерноперерабатывающий комбинат на Алтае выставили на торги

Конкурсный управляющий «Бийского комбината хлебопродуктов» выставил имущественный комплекс комбината на торги. Часть оборудования продается отдельными лотами.

Бийский комбинат хлебопродуктов.
Бийский комбинат хлебопродуктов.
delovoibiysk.ru

Начальная цена имущественного комплекса комбината — 406,7 млн рублей. Самая дорогостоящие объекты — комбикормовый завод с силосным корпусом (107 млн рублей), мельница с бытовыми и складом (47 млн), склад тарных грузов с цехом расфасовки и подстанцией (45 млн рублей), элеватор (44 млн рублей). Право аренды участка оценили в 35 млн рублей.

Кроме того, на торги выставили также оборудование для изготовления и упаковки печенья, которое находится на фирме «Печенюшки» (стартовая цена — 1,95 млн рублей) и прочее оборудование, находящееся на «Алтайросспиртпроме» (около 2,9 млн).

Заявки на участие в торгах принимают с 19 августа по 23 сентября. Торги состоятся 25 сентября.

Ранее конкурсный управляющий «Бийского комбината хлебопродуктов» пыталась восстановить его производственную деятельность. Запуск запланировали на начало 2018 года. Однако он так и не произошел.

Комбинат считается работоспособным, но зерноперерабатывающие активы в Алтайском крае в настоящий момент малопривлекательны, так как отрасль имеет низкую рентабельность, ранее сообщал altapress.ru один из экспертов. В связи с этим участники рынка считают цену имущественного комплекса «Бийского комбината хлебопродуктом» явно завышенной.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость