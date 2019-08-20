Крупный зерноперерабатывающий комбинат на Алтае выставили на торги

Начальная цена имущественного комплекса комбината — 406,7 млн рублей. Самая дорогостоящие объекты — комбикормовый завод с силосным корпусом (107 млн рублей), мельница с бытовыми и складом (47 млн), склад тарных грузов с цехом расфасовки и подстанцией (45 млн рублей), элеватор (44 млн рублей). Право аренды участка оценили в 35 млн рублей.

Кроме того, на торги выставили также оборудование для изготовления и упаковки печенья, которое находится на фирме «Печенюшки» (стартовая цена — 1,95 млн рублей) и прочее оборудование, находящееся на «Алтайросспиртпроме» (около 2,9 млн).

Заявки на участие в торгах принимают с 19 августа по 23 сентября. Торги состоятся 25 сентября.

Ранее конкурсный управляющий «Бийского комбината хлебопродуктов» пыталась восстановить его производственную деятельность. Запуск запланировали на начало 2018 года. Однако он так и не произошел.

Комбинат считается работоспособным, но зерноперерабатывающие активы в Алтайском крае в настоящий момент малопривлекательны, так как отрасль имеет низкую рентабельность, ранее сообщал altapress.ru один из экспертов. В связи с этим участники рынка считают цену имущественного комплекса «Бийского комбината хлебопродуктом» явно завышенной.