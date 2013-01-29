Владелец «Яшкино» и «Ярче» купил сельхозземлю вблизи Барнаула

Компания «КДВ Агрохолдинг», дочерняя структура одной из крупнейших российских компаний пищевой отрасли «КДВ Групп», владеющая сетью супермаркетов «Ярче», купила землю сельхозназначения в Павловском районе. Компания уже ведет аграрное производство в трех районах Алтайского края, но в Павловский зашла впервые.

Цены участков упали в три раза

Компания «КДВ Агрохолдинг» признана победителем торгов, в ходе которых были проданы два участка площадью 107 и 177,5 гектаров в Чернопятовском сельсовете и еще один — из состава земель СПК «Родино» (11/25 долей в праве собственности на участок площадью 224,4 гектара).

Информация об этом опубликована в федеральном реестре сведений о банкротстве 27 января.

Торги проводились путем публичного предложения с постепенным понижением цены. «КДВ Агрохолдинг» сделала заявку, когда она снизилась примерно в три раза.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Участок в 107 га куплен за 589,6 тыс. рублей, при этом торги начались в декабре с цены 1,93 млн рублей. Участок в 177 га ушел с молотка за 976,4 тыс рублей (при стартовой цене 3,2 млн), 11/25 долей — за 543 тыс. рублей (1,8 млн).

Информации о заключении с «КДВ Агрохолдинг» договора купли-продажи пока не опубликована.

Чем займется , неизвестно

«КДВ Агрохолдинг» — подразделение томской «КДВ Групп», одной из крупнейших в России компаний пищевой отрасли и ритейла.

В Алтайском крае она занимается сельхозпроизводством уже несколько лет. По данным портала «За честный бизнес», ее 100-процентные «дочки» расположены в Благовещенском районе («КДВ Леньковский»), а также Суетском («КДВ Агро-Алтай» и «КДВ Подсолнечник») и Родинском (ООО «Родинский»).

В Суетском районе структура холдинга также производит растительное масло. А вот в Павловском районе компания представлена не была.

Аграрии. Сельское хозяйство. СС0

Впрочем, площадь участков, купленных в Павловском районе, пока намного меньше, чем на других территориях края. По данным за 2017 год (возможно, устаревшим) земельный банк «КДВ Групп» составлял в трех районах края 54 тыс. га.

Чем будет заниматься компания в Павловском районе, пока неизвестно. В администрации района информации о ее планах пока не имеют, сообщили altapress.ru в комитете по аграрной политике и природопользованию.

Откуда взялись участки

Участки принадлежали жителю Павловского района Дмитрию Савеленку (в прошлом фермеру). Арбитражный суд признал его личным банкротом в апреле 2019 года по заявлению Сбербанка.

Сельское хозяйство. Источник: АО «Банк Акцепт».

Что известно о «КДВ Групп»

Группа владеет 15 фабриками в различных городах России, сахарным комбинатом в Орловской области, тепличным комплексом на Кузбассе, сетью супермаркетов «Ярче», по последним данным в нее входят 550 торговых точек.

Производит кондитерские изделия (владеет, в частности, фабрикой «Яшкино»), снеки (торговые марки «Кириешки», BEERka и другие), соки, чай и кофе, жевательную резинку, сообщает сайт компании. В 2019 планировала начать выпуск кормов для животных.

По сведениям издания «Агроинвестор» на май 2018 года, земельный банк группы составил 150 тыс. га, она заняла 29-е место среди крупнейших владельцев сельхозземли в России.

Головной офис компании находится в Томске.