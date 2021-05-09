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Полмиллиона предпринимателей в России прекратили заниматься бизнесом
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Экономика

Полмиллиона предпринимателей в России прекратили заниматься бизнесом

Из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) исключены 500 тыс. человек. Об этом сообщает ФНС России.

Съезд предпринимателей.
Съезд предпринимателей.
Дмитрий Кудрявцев

Как отметили в налоговой службе, речь идет о тех предпринимателях, которые более 15 месяцев не сдавали налоговую отчетность. Либо у них более 15 месяцев назад закончилось действие приобретенного патента на ведение предпринимательской деятельности.

«Такая мера позволяет прекратить начисление страховых взносов тем, кто давно перестал заниматься бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл», — подчеркнули в ФНС.

Налоговики не склонны объяснять масштабы сокращения ИП исключительно коронакризисом. Более того, они указывают совершенно иную причину.

Дело в том, что право исключать недействующих предпринимателей из ЕГРИП фискальная сужба получила лишь в сентябре 2020 года и сейчас, по сути, провела чистку реестра.

«В результате, тысячи предпринимателей, которые давно забросили свой бизнес или не хотят нести расходы по представлению отчетности и закрытию ИП, только числились в реестре», — отметили в ФНС.

Чистка реестра позволит наконец-то увидеть реальное количество ИП-шников в нашей стране.

Кстати, в Алтайском крае за 2020 год число индивидуальных предпринимателей официально сократилось на 3500 человек.

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