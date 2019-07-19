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Экономика

Половина россиян имеют доход менее 35 тыс. рублей

Половина жителей России получают зарплату менее 34 335 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Это медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, то есть это уровень, больше которого получает половина работников, а половина — меньше.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

Речь идет о работниках крупных и средних предприятий. Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше. Медианное значение зарплаты значительно ниже средней по стране (47 657 рублей) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

20% самых высокооплачиваемых работников получают 48% всего объема средств, направленных на оплату труда. Именно поэтому среднее значение зарплаты завышен, когда его публикует Росстат. Это не воспринимается населением и кажется неадекватным, отметила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г. В. Плеханова Елена Егорова.

По ее мнению, медианная зарплата более понятна людям и Росстату наравне со средней зарплатой, следует начать рассчитывать медианную зарплату на постоянной основе.

Алтайский край не вошел в десятку регионов с самой низкой медианной зарплатой.

Как ранее писал altapress.ru, Алтайкрайстат 12 июля опубликовал данные по заработной плате по итогам января-мая. Средняя «получка» жителя Алтайского края выросла на 8,9% и составила 26 092 рубля. В мае она подросла почти на 3% и достигла отметки 27 822 рубля.

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