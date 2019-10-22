Половина российских семей может покупать лишь еду и одежду

Половина российских семей может покупать себе только еду и одежду — таковы данные Росстата.

«Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает <…> выросла во втором квартале 2019 года до 49,4%", — сообщает РБК со ссылкой на статистику ведомства.

В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году показатель увеличился на 0,6%.

При этом количество людей, которым хватает денег на еду, но недостаточно на одежду и оплату жилищно-коммунальных услуг, уменьшилось за аналогичный период с 16,1% до 14,1%. Также стало меньше россиян, которые не могут купить себе даже еду — их количество изменилось с 1% до 0,7%, пишет ura.ru.

А количество российских семей, которые могут позволить себе и еду, и одежду, и товары длительного пользования, за год увеличилось на 2% — с 30,6% до 32,6%

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия помогает бедным государствам, не до конца решив собственные социальные проблемы. Глава государства считает, что «нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту», — уточняет телеканал 360.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать еду в кредит — доля «продуктовых» покупок, оплаченных кредитными картами, составила 14% от общего числа товаров.