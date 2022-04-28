Польша покупает российский газ из Германии

Его объем составляет около 30 млн куб. м в сутки, пишет ТАСС.

Напомним, 27 апреля «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, поскольку эти страны отказались платить за «голубое топливо» в рублях.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Ранее ТАСС сообщал, что реверсные поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из Германии в Польшу утром 28 апреля увеличились еще на 3,5% после роста более чем в пять раз накануне.

Прокачка газа по трубопроводу из Германии в Польшу возросла до 1,28 млн кубометров в час.