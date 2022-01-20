Полцарства за кило. Почему цены на колбасу и сосиски в Алтайском крае продолжают бить рекорды

В 2021 году сильнее всего (на 20%) в России подорожала мясная продукция. Статистика в этом плане неумолима: килограмм сосисок или сарделек в Алтайском крае уже стоит почти 400 рублей, но это, как говорится, средняя температура по больнице. На полках можно встретить продукцию и по 720 рублей за кило. Altapress.ru открывает серию публикаций «Почему так происходит?» о причинах взрывного роста цен на продукты. И начнем мы с мяса и колбасы.

Что сейчас происходит

О российских сосисках-рекордсменах в начале января сообщила IT-компаниия «Эвотор», устанавливающая в нашей стране умные кассы.

Свой собственный мониторинг она провела по так называемой несетевой рознице и вот что вышло.

«За год больше всего подорожали пельмени и сосиски ― на 20%. Цены на сливочное масло выросли на 19%, на гречку ― на 18%, растительное масло ― на 17%", — говорится в исследовании.

В предновогоднем декабре 2021 года сосиски и сардельки тоже в лидерах — плюс 6% в цене к показателям месяцем раньше. На втором месте по удорожанию — на 4% - оказались все то же сливочное масло, сметана, макароны и гречка.

Колбаса. СС0

Тот, кто ходит в магазин, прекрасно видит, что ситуация в сетевой рознице примерно такая же. Официальная статистика всему этому вторит. Согласно данным Алтайкрайстата на 10 января 2022 года, сосиски и сардельки в нашем регионе стоят 393 рубля за килограмм. Самые дорогие — в Рубцовске по 396 рублей за кило.

Цена на колбасу полукопченую вплотную приблизилась к отметке в 500 рублей за кило, на вареную — 420 рублей. Но все это, еще раз повторим, средние данные. Сильнее всего — почти на 10% — за прошедший месяц в крае подорожала полукопченая продукция.

Что происходит с производством Колбас в Алтайском крае становится все меньше. Если в 2017 году местные предприятия выпускали 12,5 тыс. тонн этой продукции, то в 2020-ом — уже 10,8 тыс. тонн. За 11 месяцев 2021 года колбасы на Алтае произвели чуть более 10 тыс. тонн. Тенденция очевидна. Чиновники в этом случае говорят об изменении в структуре потребления и переходе на более полезные мясные полуфабрикаты. Отчасти, возможно, правда в этих словах и есть. Единственное «но» — этих самых полуфабрикатов, охлажденных и замороженных, за январь-ноябрь произведено почти на 16% меньше.

Как росли цены

Предприниматель Дмитрий Халявкин, руководящий «Мясным союзом Алтая», рассказывает, что тревожные «звоночки» начались еще в начале пандемии — весной 2020 года. Тогда стоимость многих расходных материалов, используемых в производстве, устремилась вверх. Но об этом чуть позже.

Дмитрий Халявкин. Анна Зайкова

В Алтайском крае в 2021 году одним из главных и решающих факторов стало сырье. Тут связка проста: выросли цены на корма — выросла цена на мясо. Эксперт поясняет, если год назад говядина первой категории в оптовом звене стоила 230 рублей за кило, то теперь 290 рублей.

По свинине примерно аналогичная ситуация. С курятиной еще сложнее: закрытие из-за пожара комбината «Птичье царство» (бывший «Алтайский бройлер») только добавило рынку напряженности. Цена на разные виды разделки, по экспертным оценкам, увеличилась от 20% до 60%.

Громкая история с запретом на подворный забой скота в Алтайском крае еще больше усугубила положение дел. Дмитрий Халявкин рассказывает: когда нововведение вступило в силу, мясо на барнаульских рынках на несколько дней пропало практически полностью.

Мясо. CC0

Переработчики, ранее закупавшиеся у ЛПХ, вынуждены были переходить на сырье промышленных предприятий. Те в свою очередь быстро смекнули, что к чему и начали пользоваться ситуаций.

Вот собственно и результат.

А что с инвестициями Данные по инвестиционной активности в секторе мясопереработки есть пока только за 2020 год. Алтайпищепром сообщает, что за это время было реализовано семь проектов. Создано 36 новых рабочих мест. В Мамонтовском районе построен пельменный цех, в Барнауле — по выпуску полуфабрикатов. Также в 2020 году модернизировали предприятия «Солнечный», «Колбасный дворик», «Алтай», «Алтайский бройлер».

Как повлияла мировая конъюнктура

Специи для мясопереработчиков — отдельная тема. Необходимые для пищевой отрасли ингредиенты нужного качества в России практически не производят и завозят из-за границы, например, из Германии.

Колбаса. СС0

Но немецкая промышленная машина, как и вся остальная мировая экономика, в период пандемии начала давать сбой. Как итог, возник дефицит, цены повысились. По словам алтайских мясопереработчиков, удорожание специй за 2021 год составило около 30−40%.

Аналогичная ситуация и по упаковке — увеличение расходов на пластик и пленку по разным позициям составило примерно 30−50%.

Что будет делать государство

В ноябре в Минэкономике и Минсельхозе обсуждали изменение условий ввоза мяса для стабилизации цен. В ведомствах не скрывали, что ситуация напряженная: говядина и свинина за прошлый год подорожали в среднем по стране на 7,8% и 19% соответственно. Надо что-то делать.

Производство колбасы. Олег Богданов

Есть вероятность, что в 2022 году могут освободить от пошлин до 200 тыс. тонн замороженной импортной говядины. Такая же квота предлагается для замороженной свинины.

Импортеры при этом будут обязаны перерабатывать мясо на территории России. Но пока это лишь предложения, которые должны пройти все стадии согласования неповоротливой бюрократической системы. Сроки возможного принятия эксперты не называют.

Как часто меняются цены

Между тем сами производители отмечают, что повышение цен происходит, как правило, дважды в год. Одна волна приходится на период новогодних праздников, вторая — на майские, начало шашлычного сезона.

Поросенок. Мясо. CC0

Как в этом непростом году будет развиваться ситуация, точно прогнозировать они не берутся. Эксперты отмечают: у мясопереработчиков в сложившихся условиях есть два возможных пути. Первый — снижать издержки, экономя на сырье и других ингредиентах, придумывая новые варианты удешевления продукции.

Второй — дальнейшее повышение цен без оглядки на возможное сокращение потребительского спроса. Приверженцы этого пути полагают, что мировой продовольственный кризис только набирает обороты и все самое тяжелое ждет нас впереди. А значит полцарства за кило уже скоро может стать совсем не роскошью.