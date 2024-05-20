Получать зарплату в 100 тыс. рублей многие жители Алтайского края смогут только через девять лет

Согласно прогнозам, более половины жителей смогут получать зарплату в размере 100 тысяч рублей только через девять лет. Кроме того, исследователи отметили, что 25% населения будут иметь доход в 100 тыс. рублей через шесть лет, а 75% — только через 12,1 лет.

Справка Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

При этом Республика Алтай находится в рейтинге на 73-м месте. В регионе через шесть лет 25% населения будет получать 100 тыс. рублей, через 10 лет - 50% населения, через 13 лет - 75% населения.

Кто оказался на первом месте рейтинга

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге, и ожидается, что уже через полгода половина населения будет получать зарплату в размере 100 тыс. рублей. А спустя почти шесть лет такой уровень дохода будет у 75% жителей региона.

Кто оказался на последнем месте рейтинга

Республика Ингушетия оказалась на последней позиции в рейтинге. Согласно прогнозам, только через 13 лет 25% населения региона будут получать зарплату в размере 100 тыс. рублей. Через 18 лет такой уровень дохода будет у половины жителей Республики, а спустя 22 года — у 75% населения.

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