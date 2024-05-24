Полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвело ООО «Бийский лесхоз»

Итоги шестимесячной активной фазы реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 17 мая на ООО «Бийский лесхоз». Работа на предприятии проводилась при поддержке экспертов регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК). На мероприятии также присутствовали представители Минэкономразвития Алтайского края.

Отметим, что пилотным потоком для реализации нацпроекта в ООО «Бийский лесхоз» был выбран процесс производства пилопродукции.

Вместе с экспертами РЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока и выявила проблемные места. Для достижения целевого состояния потока сотрудники компании установили дополнительный сортировочный стол на конечном этапе, нарастили борта для телеги по вывозу опилок и установили рамки для контроля диаметра круглого леса, тем самым полностью исключили остановку линии для производства пилопродукции.

Результаты внедрения инструментов бережливого производства презентовала руководитель проектного офиса ООО «Бийский лесхоз» Елена Рябова. По ее словам, время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 8,2%, а выработка увеличилась на 5,7%. Кроме того, уровень незавершенного производства снизился на 16,42%.

Директор предприятия Борис Трунов поблагодарил всех сотрудников рабочей группы за проделанную работу, подчеркнув:

Проект дает понимание вектора развития компании, а также важность выявления и решения проблем и поиска новых методов выполнения работ с оформлением предложений по улучшению для оптимизации производственных процессов.

Заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края Татьяна Богданова поздравила директора и сотрудников предприятия с завершением пилотного проекта.

Проект получился интересным и результативным, этих показателей на пилотном потоке вы добились своими руками. На данном этапе проект не заканчивается, точка невозврата пройдена, и теперь к любому процессу вы будете подходить со знаниями инструментов бережливого производства, — отметила представитель регионального Минэка.

А руководитель проектов РЦК Дмитрий Печенин акцентировал внимание на важности дальнейшего развития производственной системы предприятия даже после завершения работы экспертов РЦК.

Основная цель предприятия — это получение прибыли, и как раз развитие производственной системы и внедрение инструментов бережливого производства помогут вам увидеть ваши затраты по маржинальным потокам, оптимизировать их и тем самым увеличить прибыль предприятия, — отметил он, пожелав успехов в работе, роста производительности труда и процветанию предприятия.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

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