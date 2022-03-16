Полугодовой мораторий на банкротство граждан и компаний введут в России

В России собираются ввести мораторий на банкротство компаний и граждан сроком на шесть месяцев, пишут «Известия», ссылаясь на полученный документ с планом правительства по поддержке экономики в условиях санкций.

«Введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов на шесть месяцев в отношении юридических и физических лиц, за исключением отдельных должников, определенных правительством Российской Федерации», — отмечается в документе.

При этом в более ранних версиях плана предполагалось ввести мораторий с 1 марта и до конца 2022 года. Однако срок решили сократить, а также ввели исключения для отдельных категорий должников, пишет Газета.Ru.

По словам экспертов, под мораторий не попадут те компании, которые принадлежат иностранцам и прекратили ведение бизнеса в России в связи с санкциями.

Мнение аналитиков

Аналитики посчитали, что российский бизнес получит срок для адаптации к новым условиям, но мораторий не спасет от волны отложенных банкротств, которая будет мощнее периода пандемии.