Пополнение бюджета, кадастровая оценка и новые земли. Как казенное имущество работало на Алтайский край в 2020 году

Алтайский край, как субъект Федерации, выступает крупнейшим собственником самого разного имущественного фонда. Как прошел для региона 2020 год с точки зрения управления имуществом — в материале altapress.ru.

Здание построено в 1880 году и принадлежало купцам Суховым.

Важно отметить, что в текущем году на территории Алтайского края была проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель населенных пунктов. Эту работу осуществиляло специально созданное краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки».

Общее количество объектов, в отношении которых проводилась государственная кадастровая оценка, составило 759 710. Результаты определения кадастровой стоимости указанных объектов недвижимости утверждены приказом управления имущественных отношений Алтайского края от 10.09.2020 № 70 и размещены на официальном сайте в разделе «Кадастровая оценка». Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости будут применяться с 01 января 2021 года.

Отметим, что в 2021 году планируется проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.

Поселок «Завидово», строительные работы. Фото предоставлено застройщиком

Важным направлением работы в 2020 году стала приватизация объектов казны Алтайского края, которая является одним из существенных источников пополнения регионального бюджета.

Приватизация краевого госимущества осуществляется на конкурсной основе. Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Алтайского края был утвержден на 2018−2020 годы профильным постановлением регионального правительства.

В течение 2020 года в рамках в плана приватизации в регионе было продано 56 объектов недвижимости, в том числе трех земельных участков, пакетов акций двух хозяйственных обществ: АО «Модест» и АО «Агрофирма «Цветы Алтая».

От продажи приватизируемого имущества в краевой бюджет за 2020 год поступило 196,3 млн рублей (без учета НДС), в то время как в 2018—2019 годы сумма средств от приватизации составила 15 млн рублей и 10,3 млн рублей соответственно.

АО «Модест» Фото: КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки»

Таким образом, в этом отношении пополняемость бюджета выросла в разы.

Большую часть финансовых ресурсов, привлеченных в казну средств за счет приватизации — 109,7 млн рублей — в 2020 году составили средства, полученные от продажи имущества Барнаульского элеватора.

Кроме того, получены средства от продажи на конкурсе 100% акций АО «Модест» в сумме 64 млн рублей. Имущество в виде 100% акций АО «Модест» будет передано после выполнения покупателем условий конкурса, а именно ограничение изменения назначения объекта недвижимости, используемого для производства детского питания; сохранение числа рабочих мест в количестве не менее 73. Планируемый срок выполнения условий конкурса — февраль 2021 года.

Также осуществлена продажа 100% акций нерентабельного АО «Агрофирма «Цветы Алтая». В результате этой сделки в краевой бюджет поступили средства в размере 21,4 млн рублей.

В данный момент ведется прием заявок для участия в конкурсе по продаже двух нежилых помещений, являющихся объектами культурного наследия регионального значения, расположенных в пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской. Само здание построено в 1880 году и принадлежало купцам Суховым.

Здание построено в 1880 году и принадлежало купцам Суховым. Фото: КГБУ «Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки»

Путем приватизации краевые власти надеются добиться сохранения памятника и восстановления его после пожара, произошедшего в 1998 году.

Дело в том, что будущий собственник при покупке здания принимает на себя охранные обязательства, в которых определены виды и сроки работ по его восстановлению. Следовательно, нагрузка на бюджет снижается, а высвободившиеся средства могут быть направлены, в том числе, на развитие социальной сферы.

Еще одним приоритетным направлением в работе управления имущественных отношений Алтайского края стала практика по вовлечению в оборот земельных участков, в том числе из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Данная процедура также осуществляется на конкурсной основе.

По итогам 11-и месяцев текущего года сумма арендной платы по заключенным договорам аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа — Барнаула, государственная собственность на которые не разграничена, почти в три раза превысила показатели аналогичного периода прошлого года — 172 млн рублей в 2020 году против 59 млн рублей в 2019 году.

Поселки «Фирсова Слобода» Фото предоставлено застройщиком

Наиболее крупными лотами, разыгранными Алтайкрайимуществом, являются: аукцион по продаже аренды земельного участка на улице Власихинской, 65а, для строительства многоквартирного жилого дома состоявшийся в январе текущего года, который выиграла компания «Адалин-Строй».

Победитель выкупил участок площадью практически в восемь гектаров за 131 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости лота — 56,5 млн рублей. Конкурентом «Адалин-Строя» была компания «Алгоритм», которая предложила предпоследнюю цену в 129 млн рублей.

Также Алтайкрайимуществом был выставлено на торги право аренды земельного участка в поселке Южном на улице Чайковского, 35 под многоэтажное жилищное строительство. Начальная цена участка составила 8,5 млн. рублей. Компания «Серебряный бор» предложила 40 млн рублей и выиграла торги.

Кроме того, управлением имущества Алтайского края было продано право аренды под застройку краевого земельного участка по улице Нагорной 6-й. Победителем торгов в данном случае признано ООО «Специализированный застройщик «Серебряный бор», предложившее за участок 22 млн рублей при начальной цене торгов в 9,9 млн рублей.