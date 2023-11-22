Популярные напитки компании «Бочкари» стали лауреатами и дипломантами конкурса «100 лучших товаров России»

16 ноября в Барнауле подвели итоги конкурса качества «Лучший товар Алтая 2023», «Лучшая услуга Алтая 2023», «100 лучших товаров России». В этом году на него было подано рекордное количество заявок от 51 компании. Среди участников были и «Бочкари». Известный на Алтае производитель напитков представил как новинки, так и уже полюбившиеся покупателям продукты. Их оценили на высшем уровне.

Что представили «Бочкари»

На конкурс компания представила три вида продукции: безалкогольные напитки с различными вкусами, тонизирующие энергетики «Таргет», пиво «Алтай — Хан» и Mini Keg.

Тонизирующие энергетики «Таргет». Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Энергетические напитки — самое молодое, динамично развивающееся направление в компании «Бочкари». Ежегодно в линейке энергетиков появляются новые вкусы, из последних — это киви-яблоко и кокос-ананас. Распробовать их покупатели смогли в нынешнем году.

Еще одна новинка — Mini Keg в необычной алюминиевой банке.

«Алтай-хан» — один из флагманских брендов компании. В этом году он был выпущен в алюминиевой банке. Увидеть этот продукт можно не только в магазинах по всей стране, но и на международном форуме «Россия» на ВДНХ, которая в настоящий момент проходит в Москве.

Что уж говорить про любимые безалкогольные напитки от «Бочкарей» — лимонад, «Тархун» и «Грушевый аромат», — которые пробовал хоть раз, пожалуй, каждый житель Алтайского края.

Безалкогольные напитки с различными вкусами. Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Все эти продукты стали лауреатами конкурса «Лучший товар Алтая» и вошли в список 100 лучших товаров России». А сама компания «Бочкари» подтвердила свое звание «Золотой бренд Алтая».

Кстати, это не последняя хорошая новость от «Бочкарей». Теперь продукция известного производителя выпускается на крупном заводе в подмосковном городе Раменское. Это значит, что еще больше людей в стране узнают, что такое качество, вкус «Золотого бренда Алтая».

В чем особенность конкурса

Конкурс качества «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алая», «100 лучших товаров России» проводится уже 26 лет. В этом было получено рекордное количество заявок. 80 наименований от 51 компании прошли экспертизу региональной комиссии.

В ее состав входили 25 экспертов из 12 организаций, таких как Алтайсертифика, Роспотребнадзор, Росстандарт, Алтайский центр стандартизации и метрологии, Алтайпищепром, Министерство промышленности и энергетики региона и многие другие.

На федеральный этап конкурса программы «100 лучших товаров России» в 2023 году было подано более 2000 заявок со всей России, 56 заявок было из Алтайского края. И все они, включая и компанию «Бочкари», получили звание лауреатов и дипломантов конкурса «100 лучших товаров России».