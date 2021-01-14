Популярность патента среди алтайских предпринимателей выросла более чем в 10 раз

С 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход. Вместо него предпринимателям нужно выбрать другую систему налогообложения. На патенты в Алтайском крае подали заявления в 11 раз больше бизнесменов, чем обычно это было ранее, рассказали в региональной налоговой службе.

Сменить систему налогообложения до 2021 года должны были более 37 тысяч налогоплательщиков ЕНВД. На выбор, кроме патента, была упрощенная система налогообложения (УСН), налог для самозанятых или же общая система налогообложения (ОСН).

Число плательщиков ЕНВД, которые вели деятельность и зарегистрированы на территории Алтайского края, составляло около 24 тысяч. Из этого числа на 1 января 2021 года на УСН перешли 8 710 предпринимателей. В основном этот режим выбрали те, кто занят в сферах розничной торговля, грузоперевозок и рекламных услуг.

Налоговый режим для самозанятых предпочли 416 плательщиков, оставшихся в статусе предпринимателя. В основном это услуги грузоперевозок, такси и парикмахерские услуги.

На общий режим перешли 759 предпринимателей, а заявления на получение патента подали около 7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Самые популярные виды — розничная торговля, бытовые услуги, грузо- и пассажироперевозки, общественное питание.

Такси. Анна Зайкова

При этом на 1 июля 2020 года в регионе выдали всего 612 патентов, отметили в УФНС.

Резкий рост объясняется изменениями федерального закона. Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патент, расширился. В него добавились, к примеру, автостоянки, мойка автомобилей, ремонт и обслуживание транспортных средств.

«Также увеличена максимальная допустимая для использования ПСН площадь торгового зала магазина и зала обслуживания посетителей организации общественного питания с 50 до 150 квадратных метров. Кроме того, плательщики ПСН теперь имеют право уменьшить налог на сумму страховых взносов, уплаченных за себя и за сотрудников», — объяснила начальник налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

Не определились с новой системой налогообложения в срок 3% (538) налогоплательщиков. С начала этого года их автоматически перевели на общую систему.