Portal DA назвал самое продаваемое в Сибири имущество в банкротстве

Жилая недвижимость стала самым продаваемым в 2023 году имуществом, реализуемым в Сибири в рамках банкротства. По мнению аналитиков Сбера, доля таких сделок составила 40% от всего объема.

По данным аналитиков маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества Portal DA (Портал ДиЭй), это специфика сибирских регионов. В целом по стране самыми реализуемыми активами в банкротстве в прошлом году стали транспортные средства, на долю которых приходится треть от всех сделок. Также в первую пятерку лотов по числу совершаемых сделок входят здания, земельные участки, дебиторская задолженность и оборудование.

Особенности сибирской статистики обусловлены тем, что квартира на торгах в банкротстве стоит ниже рынка, а сделка возможна в том числе с помощью ипотеки.

Всего за 2023 год по всей России было совершено 72,2 тыс. сделок по продаже имущества банкротов на общую сумму 209,1 млрд рублей.

Татьяна Черникова,

заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

Для нас очень важно и ценно доверие людей, доверие наших клиентов. Человекоцентричность прописана в стратегии развития Сбера. Вот как это работает на конкретном примере. Михаил нашел на сайте Portal DA загородный жилой дом, который идеально подходил для его большой семьи. Он очень хотел приобрести дом и встретить Новый год всей семьей уже на новом месте. Однако тот факт, что дом реализовывался с торгов в процедуре банкротства, его останавливал, поскольку такая процедура для него была новой. Мы предложили оформить ипотеку на выкуп с торгов по банкротству, а для участия в торгах воспользоваться сервисом Агент в торгах. В результате мечта Михаила и его семьи сбылась — они стали счастливыми обладателями загородного дома и встретили в нем Новый год.

Несмотря на то, что торги в банкротстве проводятся в нашей стране уже продолжительное время, вокруг них до сих пор бытуют мифы, что процедура это очень непрозрачная, сложная и победить на таких торгах простому человеку практически невозможно. Однако важно понимать, что реализуемое в банкротных торгах имущество освобождается от всех ранее наложенных арестов и других ограничений на распоряжение имуществом должника. Прекращается в том числе и открытое ранее исполнительное производство.

Сложности участия в таких торгах могут быть связаны с поиском и проверкой лотов — на рынке существует многочисленное количество площадок и сложно предугадать, где появится интересный лот. Но на специализированной площадке, такой как Portal DA, размещена вся информация о составе лота, месте проведения торгов, возможностях воспользоваться помощью профессионалов — все это существенно экономит время и минимизирует риски участника торгов в банкротстве.

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