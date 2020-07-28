Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 23°C
Поручительства Алтайского центра Мой бизнес востребованы региональным бизнесом
Экономика
30

Поручительства Алтайского центра Мой бизнес востребованы региональным бизнесом

По результатам рэнкинга региональных гарантийных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП на территории Сибирского федерального округа в 2020 году, НО «Алтайский фонд МСП» (центр Мой бизнес) входит в тройку лидеров среди аналогичных региональных институтов поддержки.

Так, в 1 полугодии текущего года Центр предоставил для 49 предприятий различных форм собственности поручительств на сумму 262,6 млн. руб. (114% к уровню аналогичного периода прошлого года), что обеспечило региональным компаниям сферы малого и среднего бизнеса привлечение заемных ресурсов в размере 892,3 млн. руб. (189% к уровню 2019 г.). По показателям гарантийной поддержки Алтайский край сегодня уступает только Новосибирской и Иркутской областям.

Также алтайский центр Мой бизнес сохраняет стабильные позиции в первой тройке гарантийных фондов СФО по общей сумме действующего портфеля поручительств (872,5 млн. рублей), общему объему выданных гарантий (2 937,9 млн. рублей), а также общему объему кредитов, выданных под поручительства фонда (8 019,8 млн. рублей).

Кроме того, Центр имеет один из крупнейших в СФО гарантийный капитал — 736,1 млн. руб., что позволяет обеспечить общий операционный лимит поручительств в размере 3 600 млн. руб.

Антон Слободчиков.
Антон Слободчиков.
Дмитрий Лямзин

Антон Слободчиков,
руководитель центра Мой бизнес:

В 1 полугодии этого года Советом Фонда был принят ряд ключевых решений, направленных на государственную финансовую поддержку субъектов сферы малого и среднего предпринимательства, для сохранения возможности использования малым и средним бизнесом кредитных средств финансирования. Так, был расширен перечень видов финансирования, за которые Фонд предоставляет поручительства. С апреля в перечень поддерживаемых дополнен договорами займа и сразу два региональных фонда поддержки малого и среднего предпринимательства стали нашими партнерами и включились в работу. Кроме того, для предприятий ряда отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID 19, Фонд утвердил специальные условия гарантийной поддержки, с максимальным плечом гарантий до 70% от суммы кредита независимо от его цели, рассмотрение заявок для таких компаний происходит в течение 1 рабочего дня. Также фонд для всех компаний-инвесторов предлагает сегодня рассрочку по оплате комиссии за услугу поручительства, сохраняя при этом по большинству категорий бизнеса минимально возможные рамки (0,5% годовых).

  • Новости компаний
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость