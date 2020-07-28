Поручительства Алтайского центра Мой бизнес востребованы региональным бизнесом

По результатам рэнкинга региональных гарантийных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП на территории Сибирского федерального округа в 2020 году, НО «Алтайский фонд МСП» (центр Мой бизнес) входит в тройку лидеров среди аналогичных региональных институтов поддержки.

Так, в 1 полугодии текущего года Центр предоставил для 49 предприятий различных форм собственности поручительств на сумму 262,6 млн. руб. (114% к уровню аналогичного периода прошлого года), что обеспечило региональным компаниям сферы малого и среднего бизнеса привлечение заемных ресурсов в размере 892,3 млн. руб. (189% к уровню 2019 г.). По показателям гарантийной поддержки Алтайский край сегодня уступает только Новосибирской и Иркутской областям.

Также алтайский центр Мой бизнес сохраняет стабильные позиции в первой тройке гарантийных фондов СФО по общей сумме действующего портфеля поручительств (872,5 млн. рублей), общему объему выданных гарантий (2 937,9 млн. рублей), а также общему объему кредитов, выданных под поручительства фонда (8 019,8 млн. рублей).

Кроме того, Центр имеет один из крупнейших в СФО гарантийный капитал — 736,1 млн. руб., что позволяет обеспечить общий операционный лимит поручительств в размере 3 600 млн. руб.