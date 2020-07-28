Поручительства Алтайского центра Мой бизнес востребованы региональным бизнесом

По результатам рэнкинга региональных гарантийных организаций, осуществляющих поддержку субъектов МСП на территории Сибирского федерального округа в 2020 году, НО «Алтайский фонд МСП» (центр Мой бизнес) входит в тройку лидеров среди аналогичных региональных институтов поддержки.
Так, в 1 полугодии текущего года Центр предоставил для 49 предприятий различных форм собственности поручительств на сумму 262,6 млн. руб. (114% к уровню аналогичного периода прошлого года), что обеспечило региональным компаниям сферы малого и среднего бизнеса привлечение заемных ресурсов в размере 892,3 млн. руб. (189% к уровню 2019 г.). По показателям гарантийной поддержки Алтайский край сегодня уступает только Новосибирской и Иркутской областям.
Также алтайский центр Мой бизнес сохраняет стабильные позиции в первой тройке гарантийных фондов СФО по общей сумме действующего портфеля поручительств (872,5 млн. рублей), общему объему выданных гарантий (2 937,9 млн. рублей), а также общему объему кредитов, выданных под поручительства фонда (8 019,8 млн. рублей).
Кроме того, Центр имеет один из крупнейших в СФО гарантийный капитал — 736,1 млн. руб., что позволяет обеспечить общий операционный лимит поручительств в размере 3 600 млн. руб.
Антон Слободчиков.
Дмитрий Лямзин
Антон Слободчиков,
руководитель центра Мой бизнес:
В 1 полугодии этого года Советом Фонда был принят ряд ключевых решений, направленных на государственную финансовую поддержку субъектов сферы малого и среднего предпринимательства, для сохранения возможности использования малым и средним бизнесом кредитных средств финансирования. Так, был расширен перечень видов финансирования, за которые Фонд предоставляет поручительства. С апреля в перечень поддерживаемых дополнен договорами займа и сразу два региональных фонда поддержки малого и среднего предпринимательства стали нашими партнерами и включились в работу. Кроме того, для предприятий ряда отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID 19, Фонд утвердил специальные условия гарантийной поддержки, с максимальным плечом гарантий до 70% от суммы кредита независимо от его цели, рассмотрение заявок для таких компаний происходит в течение 1 рабочего дня. Также фонд для всех компаний-инвесторов предлагает сегодня рассрочку по оплате комиссии за услугу поручительства, сохраняя при этом по большинству категорий бизнеса минимально возможные рамки (0,5% годовых).