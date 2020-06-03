Посевная кампания-2020 в Алтайском крае прошла неоднозначно

Об итогах он доложил губернатору Виктору Томенко на аппаратном совещании. По словам Чеботаева, площадь сева составила 4,4 млн га или 98% от плана. Осталось закрыть еще 150 тыс. тонн гектаров, где фермеры посеют гречиху, сою и просо.
Ситуацию на полях по итогам посевной министр оценил неоднозначно.
«За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На площади около 700 тыс. гектаров (Западная Кулунда, частично районы Алейско-Рубцовской зоны) наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн гектаров (Восточная Кулунда, Предгорья) фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная», — пояснил Чеботаев.
Тем не менее, в некоторых районах края уже началась заготовка кормов для сельхозживотных — травяной сенаж и сено. Кроме того, идут обработки паровых полей.