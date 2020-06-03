Посевная кампания-2020 в Алтайском крае прошла неоднозначно

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев считает, что посевная кампания в этом году в регионе прошла в целом хорошо, но есть один нюанс, который позволяет оценивать ее неоднозначно.

Об итогах он доложил губернатору Виктору Томенко на аппаратном совещании. По словам Чеботаева, площадь сева составила 4,4 млн га или 98% от плана. Осталось закрыть еще 150 тыс. тонн гектаров, где фермеры посеют гречиху, сою и просо.

Ситуацию на полях по итогам посевной министр оценил неоднозначно.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

«За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На площади около 700 тыс. гектаров (Западная Кулунда, частично районы Алейско-Рубцовской зоны) наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн гектаров (Восточная Кулунда, Предгорья) фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная», — пояснил Чеботаев.

Тем не менее, в некоторых районах края уже началась заготовка кормов для сельхозживотных — травяной сенаж и сено. Кроме того, идут обработки паровых полей.