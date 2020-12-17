После новогодних каникул изменятся правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года вступят в силу новые правила обращения с наличными. Нововведения касаются оплаты, переводов и снятия денег в банкоматах и должны позволить облегчить жизнь легальному бизнесу, пишет « Экономика сегодня » со ссылкой на ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина.

Из подлежащего контролю перечня финансовых операций исключат платежи по анонимным счетам, а также через небанковские учреждения.

Под контроль властей попадут наиболее специфичные операции банков, организаций в сферах лизинга, страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов.

Новые правила позволят регулирующим органам устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией, пишет bfm.ru.

Так, усилят контроль за банковскими операциями на сумму более 600 тыс. рублей. При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о который необходимо сообщать в Росфинмониторинг.