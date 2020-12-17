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Экономика

После новогодних каникул изменятся правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года вступят в силу новые правила обращения с наличными. Нововведения касаются оплаты, переводов и снятия денег в банкоматах и должны позволить облегчить жизнь легальному бизнесу, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на ведущего юриста компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павла Уткина.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

Из подлежащего контролю перечня финансовых операций исключат платежи по анонимным счетам, а также через небанковские учреждения.

Под контроль властей попадут наиболее специфичные операции банков, организаций в сферах лизинга, страховых компаний, ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов.

Новые правила позволят регулирующим органам устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией, пишет bfm.ru.

Так, усилят контроль за банковскими операциями на сумму более 600 тыс. рублей. При этом для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о который необходимо сообщать в Росфинмониторинг.

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