После скандала с Чечней названы крупнейшие регионы-должники за газ. Если ли среди них Алтай?

Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года — это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области, сообщает «Российская газета».

Это следует из обновленного списка наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликован на сайте «Газпром межрегионгаза». В расчет взяты только организации, просроченная задолженность которых превышает сумму в размере десяти миллионов рублей.

В Московской области таких должников 118, их совокупный просроченный долг составляет 7,3 миллиарда рублей. В Тверской области — 66 организаций, сумма — 9,4 миллиарда рублей. В Пермском крае — 47 должников, сумма — 3,5 миллиарда рублей.

Сколько должников в Алтайском крае?

Судя по данным газового оператора, в нашем регионе семь организаций с просроченной задолженность выше 10 млн рублей. Самые большие долги у двух МУПов «Заказчик» и «НТС» из Новоалтайска — по 92,8 и 63,6 млн рублей соответственно.

Известное на Алтае тепличное предприятие «Индустриальный» задолжал газовикам почти 45 млн рублей.