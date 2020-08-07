После снижения ставки инвестиции на финансовом рынке становятся все предпочтительнее

Банк России понизил ключевую ставку — теперь показатель равен 4,25%. На этом фоне продолжит снижаться доходность банковских вкладов. По мнению экспертов, средние максимальные ставки по рублевым вкладам могут опуститься ниже 4% годовых уже в 2020 году. Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет 18 сентября. Рынок ожидает, что цикл снижения остановится на уровне 3,5−4%.

На этом фоне команда «Открытие Брокер» подвела промежуточные итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам в рамках аналитической поддержки сервисов «Ваш финансовый аналитик» (ВФА) и «Персональный инвестиционный менеджер». Несмотря на высокую волатильность на рынках из-за коронакризиса, 60% новых инвестиционных идей на рынке акций и 93% инвестиционных идей на долговом рынке оказались успешными.

Первое полугодие 2020 года на финансовых рынках выдалось насыщенным — на фоне пандемии коронавируса ведущие мировые индексы и акции продемонстрировали обвальное падение, но затем достаточно быстро восстановились почти до докризисных значений.

С начала года клиентам «Открытие Брокер» на рынке акций было предложено 30 инвестиционных идей, 60% из которых позволили инвесторам заработать прибыль в абсолютном выражении, а 2/3 из них даже превзошли соответствующие бенчмарки. Рекомендации среди зарубежных акций оказались немногим более успешными, чем среди российских. Несмотря на высокую степень неопределенности, вызванную пандемией и паникой на рынках в марте и апреле, инвесторам предлагали делать новые инвестиции на рынке акций. Большая часть этих инвестиций касалась компаний здравоохранения и высоких технологий, что было логичным и правильным выбором.

В топ-3 самых удачных идей по абсолютному приросту или переоценке на рынке акций попали: Laboratory Corporation ( +46,3% в USD),

+46,3% в USD), ОГК-2 ( +36,0% в рублях),

+36,0% в рублях), Paycom Software ( +30,9% в USD).

На долговом рынке 93% рекомендаций принесли инвесторам прибыль, причем в некоторых случаях рост вовремя рекомендованных к покупке облигаций исчислялся двузначными величинами.

Команда аналитиков «Открытие Брокер» демонстрирует стабильно высокое качество публикуемых инвестиционных идей. На протяжении многих лет рекомендации аналитиков на рынке акций и облигаций приносят инвесторам прибыль. Так, в 2019 году 89% торговых идей принесли инвесторам прибыль.