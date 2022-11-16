После визита ревизоров алтайской птицефабрике придется вернуть в бюджет многомилионные субсидии

Птицефабрика «Молодежная» (Первомайский район) нарушила обязательные требования для предоставления бюджетных субсидий на поддержку сельского хозяйства. К такому выводу пришла Счетная палата Алтайского края, и с этим согласился краевой арбитражный суд. Если решение суда вступит в силу, птицефабрике придется вернуть в бюджет сумму, в несколько раз превышающую ее прибыль.

Визит ревизоров

Счетная палата проверила деятельность птицефабрики «Молодежная» (100% принадлежит Алтайскому краю в лице управлению имущественных отношений) в январе 2022 года.

Согласно выводам ревизоров, птицефабрика, получая субсидии на поддержку сельского хозяйства в 2020-м и первом полугодие 2021 года, не отвечала одному из требований — не иметь долгов по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам и т.п.

Счетная палата края направила птицефабрике представление (оно датировано 4 мая), в котором изложила нарушения и потребовала вернуть в краевой бюджет полученную сумму — в общей сложности 280,7 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Судебный процесс

Птицефабрика попыталась оспорить выводы ревизоров в арбитражном суде. В иске она требовала признать недействительными несколько пунктов представления контрольного ведомства (включая пункт о возврате субсидий).

Но ее аргументы не убедили судей. Представитель птицефабрики объяснил: при оформлении заявок на субсидии каждый раз прилагалась справка от межрайонной инспекции ФНС № 4. И в справках было указано: ею полностью исполнены обязанности по уплате налогов и взносов.

Однако в ходе проверки та же инспекция по запросу Счетной палаты выдала другие справки — что на эту же дату задолженность у птицефабрики была. И в суде подробно исследовали, как такое могло получиться.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Расхождения в справках

Расхождения связаны со спецификой отчетности, выяснилось на суде. Так, отчеты по страховым взносам сдаются по итогам трех, шести, девяти и 12 месяцев в течение 30 дней по окончании квартала.

То есть не позднее 30 января, 30 апреля, 30 июля и 30 октября каждого года. А налоговая инспекция выдавала справку об отсутствии долгов, скажем, 15-го или 18-го числа того же месяца — до поступления налоговикам отчета от птицефабрики.

«Поскольку у налогового органа на дату выдачи данных справок отсутствовала информация о размере базы для исчисления страховых взносов, то отсутствовала и информация о наличии задолженности общества по уплате данных взносов», — объяснили в суде.

После подачи отчета птицефабрика «Молодежная» полностью гасила долги. К моменту выдачи следующей справки у ФНС снова не было информации о задолженности.

На птицефабрике «Молодежная». Altairegion22.ru

Минсельхоз не виноват

Судьи сочли поведение министерства сельского хозяйства края, предоставившего спорные субсидии, добросовестным. Ведь минсельхоз не имел «ни обязанности, ни возможности проверять достоверность полученной от налогового органа информации об отсутствии у общества задолженности по налогам и сборам».

А вот птицефабрике придется вернуть субсидии.

«Пунктом 3.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что в случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации», — указал суд.

На птицефабрике «Молодежная». Altairegion22.ru

Выводы Счетной палаты суд счел правомерными, а птицефабрике отказал. Решение вынесено 1 ноября и пока только в первой инстанции.

Если решение вступит в силу, сумма, которую надлежит вернуть в бюджет птицефабрике, окажется для нее весьма чувствительной. Согласно отчету «Молодежной» за 2021 года, ее прибыль составила 81,4 млн рублей, выручка за год — 1 млрд рублей. Фонд оплаты труда — 161,4 млн рублей.

Неудавшиеся агростартапы

В 2022 году арбитраж рассмотрел еще несколько исков о возвращении бюджетной поддержки, полученной алтайскими аграриями. На сей раз их подавал краевой минсельхоз — он предоставлял начинающим фермерам гранты на строительство молочных ферм. По 3 млн рублей на фермера.

Коровы. Анна Зайкова

Однако агростартапы не задались. Так, глава КФХ Ирина Хабарова из Романовского района к октябрю 2021 года вообще не имела ни скота, ни оборудования, здание фермы было обесточено, производственная деятельность не велась.

У фермера Вячеслава Суханова из Кытмановского района проверяющие не нашли ни скота, ни животноводческих помещений, ни запасов кормов. Александр Буров из Завьялово имел производственную базу, но она оказалась в запущенном состоянии с обрушенной крышей. Скота в ней тоже не было.

У Федора Коваленко из Кулундинского района к сентябрю 2021 года числился всего один сотрудник. Но ни одной головы скота в хозяйстве тоже не обнаружено. Все они по решению суда должны вернуть в бюджет по 3 млн рублей.

На птицефабрике «Молодежная». Altairegion22.ru

5 фактов о птицефабрике «Молодежная»

Создано в 2010 году путем реорганизации унитарного госпредприятия , генеральный директор Евгений Давыдов.

генеральный директор Евгений Давыдов. 100% акций принадлежит Алтайскому краю в лице управления имущественных отношений.

Разводит сельхозптицу ( 535 тыс. взрослых кур), КРС ( 1125 голов), производит молоко , сметану , выращивает зерновые и кормовые культуры.

535 тыс. взрослых кур), КРС 1125 голов), производит молоко сметану выращивает зерновые и кормовые культуры. В 2021 году произвело более 168 тыс. яиц , это 22% объема в Алтайском крае.

это 22% объема в Алтайском крае. Количество сотрудников 470 , средняя зарплата 28 тыс. рублей.



Источник: отчет ПТФ «Молодежная» за 2021 год.