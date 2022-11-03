«Поспелихинская макаронная фабрика» пополнила ряды участников нацпроекта «Производительность труда»

Очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 27 октября на ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», которое производит и реализует продукцию торговой марки «Granmulino» с 1997 года и является одним из первых производителей макарон из твердых сортов пшеницы.

Важно отметить, что «Поспелихинская макаронная фабрика» является единственным предприятием в Алтайском крае, которое имеет полный цикл производства макарон из твердых сортов пшеницы, включая помол муки (крупки).

В ходе состоявшегося на фабрике мероприятия специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края сообщили сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, довели до них информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.

Также генеральный директор компании Александр Зайцев провел ознакомительный осмотр производственной площадки.

Присутствовавшие на совещании сотрудники фабрики проявили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта.

В частности, их заинтересовала помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и проведении обучения внутренних тренеров для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам предприятия.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.