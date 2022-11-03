3 ноября
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Экономика

«Поспелихинская макаронная фабрика» пополнила ряды участников нацпроекта «Производительность труда»

Очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда» состоялся 27 октября на ООО «Поспелихинская макаронная фабрика», которое производит и реализует продукцию торговой марки «Granmulino» с 1997 года и является одним из первых производителей макарон из твердых сортов пшеницы.

Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
Нацпроект «Производительность труда» улучшает работу предприятий Алтая.
КАУ «Алтайский центр кластерного развития»

Важно отметить, что «Поспелихинская макаронная фабрика» является единственным предприятием в Алтайском крае, которое имеет полный цикл производства макарон из твердых сортов пшеницы, включая помол муки (крупки).

В ходе состоявшегося на фабрике мероприятия специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края сообщили сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, довели до них информацию о том, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.

Также генеральный директор компании Александр Зайцев провел ознакомительный осмотр производственной площадки.

Присутствовавшие на совещании сотрудники фабрики проявили заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта.

В частности, их заинтересовала помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы, организации проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений и проведении обучения внутренних тренеров для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам предприятия.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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