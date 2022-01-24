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Экономика

Поставщика Минобороны РФ признали банкротом с долгом в 3,57 млрд рублей

Поставщика софта для Министерства обороны России АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признали банкротом, пишет «Коммерсантъ».

Компьютер.
Компьютер.
СС0

Банкротом был признан IT-подрядчик военного ведомства. Соответствующее решение вынес девятый арбитражный апелляционный суд.

Долг предприятия, которое входит в «Ростех», составил 3,57 млрд рублей, крупнейшими кредиторами выступают структуры этой госкорпорации.

По информации издания, кредиторы намерены получить основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, который стоит примерно 7 млрд руб. Разработки института передадут профильным предприятиям холдинга для завершения проектов, пишет Газета.Ru. Речь идет о геоинформационных системах, системах распознавания лиц и управления базами данных и других разработках.

Между тем топ-менеджеров разорившегося алтайского банка обязали заплатить за его убытки.

Ранее о риске банкротства компании SpaceX сообщил сотрудникам Илон Маск.

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