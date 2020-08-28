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Экономика

Пострадавшим от засухи алтайским аграриям выделят 300 млн рублей

По государственной программе развития сельского хозяйства алтайским сельхозпредприятиям, пострадавшим от засухи, направят 300 млн рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства края, аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов.

Засуха, поле. Жара.
Засуха, поле. Жара.
CC0

Всего в числе пострадавших 240 хозяйств региона в 30 районах. Сельхозкультуры погибли на общей площади 159 тыс. гектаров.

По предварительным данным, материальный ущерб от засухи оценивается в пределах 687 млн рублей.

«Хозяйствам, которые у нас серьезно пострадали от засухи, мы планируем оказать поддержку, выделив 300 миллионов рублей по государственной программе развития сельского хозяйства», — отметил Лукьянов.

По данным на 27 августа, в Алтайском крае убрали более 50% посевов ячменя, овса, гороха, чечевицы. Обмолочено более 1 млн 300 тыс. гектаров зерновых, зернобобовых культур (40% площади сева), в том числе более 500 тыс. гектаров яровой пшеницы (28%).

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