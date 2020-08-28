Пострадавшим от засухи алтайским аграриям выделят 300 млн рублей

Всего в числе пострадавших 240 хозяйств региона в 30 районах. Сельхозкультуры погибли на общей площади 159 тыс. гектаров.
По предварительным данным, материальный ущерб от засухи оценивается в пределах 687 млн рублей.
«Хозяйствам, которые у нас серьезно пострадали от засухи, мы планируем оказать поддержку, выделив 300 миллионов рублей по государственной программе развития сельского хозяйства», — отметил Лукьянов.
По данным на 27 августа, в Алтайском крае убрали более 50% посевов ячменя, овса, гороха, чечевицы. Обмолочено более 1 млн 300 тыс. гектаров зерновых, зернобобовых культур (40% площади сева), в том числе более 500 тыс. гектаров яровой пшеницы (28%).