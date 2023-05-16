Потребительское кредитование в Алтайском крае продолжает сжиматься

Количество потребительских кредитов, выданных в Алтайском крае в апреле 2023 года по сравнению с мартом снизилось на 0,5%. Вместе с тем, регион по-прежнему входит в двадцатку наиболее закредитованных, а темпы падения выдачи новых кредитов существенно медленнее, чем в среднем по России.

Кредитование в России и Сибири

По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по РФ за месяц падение составило 2,4%. Отмечается, что по сравнению с апрелем 2022 года наблюдается не снижение, а рост — на 77,4%. Однако это объясняется эффектом низкой базы — в тот период рынок розничного кредитования испытал санкционный шок.

В регионах Сибирского федерального округа ситуация неоднозначная. Одни демонстрируют рост потребительского кредитования, другие — снижение:

Иркутская область: +1,1%

Кемеровская область: +0,8%

Красноярский край: +0,3%

Алтайский край: -0,5%

Новосибирская область: -2,1%

Омская область: -2,3%

Деньги купюры рубли. Максим Стрелковский.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу: