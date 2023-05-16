16 мая
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Экономика

Потребительское кредитование в Алтайском крае продолжает сжиматься

Количество потребительских кредитов, выданных в Алтайском крае в апреле 2023 года по сравнению с мартом снизилось на 0,5%. Вместе с тем, регион по-прежнему входит в двадцатку наиболее закредитованных, а темпы падения выдачи новых кредитов существенно медленнее, чем в среднем по России.

Быстрый кредит.
Быстрый кредит.
usd.nsk.sudrf.ru.

Кредитование в России и Сибири

По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по РФ за месяц падение составило 2,4%. Отмечается, что по сравнению с апрелем 2022 года наблюдается не снижение, а рост — на 77,4%. Однако это объясняется эффектом низкой базы — в тот период рынок розничного кредитования испытал санкционный шок.

В регионах Сибирского федерального округа ситуация неоднозначная. Одни демонстрируют рост потребительского кредитования, другие — снижение:

  • Иркутская область: +1,1%
  • Кемеровская область: +0,8%
  • Красноярский край: +0,3%
  • Алтайский край: -0,5%
  • Новосибирская область: -2,1%
  • Омская область: -2,3%
Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.

Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:

На фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения.

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