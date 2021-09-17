Повалихинский комбинат зернопереработки включился в нацпроект «Производительность труда»

Список участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае пополнился еще одной компанией — ООО «Повалихинский комбинат зернопереработки «Алтайские закрома».

7 сентября в компании состоялось стартовое совещание с участием исполнительного директора предприятия, членов рабочей группы и экспертов Регионального центра компетенции в сфере производительности труда.

Эксперты РЦК провели диагностику готовности комбината к изменениям, выбрали пилотный поток по переработке гречневой крупы (доля этого продукта в выручке предприятия составляет 27%).

Участники рабочей группы прошли обучение и стажировку по основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, декомпозиции целей, эффективному инфоцентру и 5С, а также на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов».

В данный момент комбинат вошел в активную фазу реализации нацпроекта — «Диагностика и планирование».

Предприятию предстоит работа по разработке карт потока создания ценности продукта (КПСЦ), диаграмм спагетти и плана мероприятий по достижению целей проекта на пилотном потоке.

Затем компания перейдет к фазе «Внедрение улучшений и Закрытие проекта», где будет произведена фактическая реализация разработанных мероприятий.

Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах предприятия.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru

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