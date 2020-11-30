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Экономика
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Повышайте свою финансовую грамотность эффективно и бесплатно

Мы живем в информационную эру, в которую тот, кто владеет информацией, владеет и миром. Особенно это касается финансовой сферы, где достоверность фактов занимает ведущее место. Однако источников информации так много, что уже трудно понять, какому из них доверять.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Если вы хотите постоянно повышать свою финансовую грамотность и приумножать свои накопления, то вы просто обязаны читать «Открытый журнал».

Это интернет-проект об инвестициях и финансах от одного из ведущих игроков мира инвестиций — компании «Открытие Брокер».

В «Отрытом журнале» доступным языком рассказывается, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет, а также эффективно инвестировать на финансовых рынках.

На страницах издания авторы в понятной форме разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, раскрывают нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит вам повысить уровень своей финансовой грамотности и более эффективно распоряжаться капиталом.

Отличительной особенностью журнала является практическая направленность — в рамках издания освещаются вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Таким образом, вы сможете не только получать полезную информацию, но и применять её при инвестировании или в повседневной жизни.

Добавьте «Открытый журнал» в избранное в вашем браузере и читайте полезные статьи про инвестиции каждый день.

АО «Открытие Брокер»

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