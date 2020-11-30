Повышайте свою финансовую грамотность эффективно и бесплатно

Если вы хотите постоянно повышать свою финансовую грамотность и приумножать свои накопления, то вы просто обязаны читать «Открытый журнал».
Это интернет-проект об инвестициях и финансах от одного из ведущих игроков мира инвестиций — компании «Открытие Брокер».
В «Отрытом журнале» доступным языком рассказывается, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет, а также эффективно инвестировать на финансовых рынках.
На страницах издания авторы в понятной форме разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, раскрывают нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит вам повысить уровень своей финансовой грамотности и более эффективно распоряжаться капиталом.
Отличительной особенностью журнала является практическая направленность — в рамках издания освещаются вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Таким образом, вы сможете не только получать полезную информацию, но и применять её при инвестировании или в повседневной жизни.
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АО «Открытие Брокер»