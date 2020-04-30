Появился желающий купить погрязший в долгах алтайский свинокомплекс и вложить в него миллиарды

«Алтаймясопром», расположенный в Тальменском районе края и обанкротившийся из-за гигантских долгов перед госкорпорацией ВЭБ. РФ, оценили в рекордные 3,2 млрд рублей. И выставили на торги.

Торги состоятся в мае. Год назад представитель арендатора свинокомпллекса компании «Митпром» заявил, что выкупать его не намерен. Но теперь намерения изменились.

В 2019 году компания увидела в отрасли большой производственный потенциал и экс­портные перспективы. Экс­портные поставки планируются в Китай и Вьетнам. В «Митпроме» усточнили, что приоритетным направлением для «Алтаймясопрома» останется внутрироссийский рынок.

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

По данным компании, за два года аренды ею инвестировано в «Алтаймясопром» около 200 млн руб. собственных средств.

«Улучшено состояние комплекса, поголовье, сохранены рабочие места, построена собственная мясохладобойня, выполнены все предписания надзорных органов», — утверждает зам гендиректора «Митпрома» Владимир Воркин.

Сейчас на единовременном содержании находится 71 тыс. свиней. Мясо поставляется по Сибири.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

В «Митпроме» заявили также, что планируют завершить строительство свинокомплекса и увеличить его мощности в четыре раза. При этом Воркин утверждает, что ему известно и о других претендентах на имущественный комплекс «Алтаймясопрома». Но называть их он не стал.

На продажу единым лотом выставлены объекты недвижимости, оборудование, земельные участки, заложенные в ВЭБ. РФ и свободные от обременений.

Также в состав лота вошли более 57,8 тыс. голов свиней и транспортные средства. Начальная стоимость актива — 3,2 млрд рублей.