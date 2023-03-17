17 марта
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Экономика

Позолотить ручку государству. Сколько россияне на самом деле платят налогов

Многие россияне ошибочно полагают, что отдают государству лишь 13% от своего дохода, хотя на самом деле это не так. Большая часть налогов в России скрыта от глаз налогоплательщиков. Altapress.ru разобрался, сколько на самом деле граждане платят государству.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Прямые налоги

Налог на доходы физических лиц

НДФЛ — один из самых известных гражданам России налогов. Согласно законодательству, он определяется следующим образом:

  • 13% — стандартный,
  • 15% — на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей за налоговый период, включая дивиденды и проценты.

Страховые взносы

Страховые взносы вместо работника платит работодатель, поэтому работники часто про них не знают.

Ранее, до 2023 года, было такое разделение по страховым взносам:

  • пенсионное страхование — 22% до достижения предельной базы;
  • медицинское страхование — 5,1% вне зависимости от суммы;
  • больничные взносы — 2,9% до достижения предельной величины базы.

Однако, в 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единый Социальный фонд. Принципиально это картину не поменяло, однако теперь все 30% отчислений идут в этот специальный фонд.

Получается, что 43% от своих доходов граждане отдают государству — то есть практически половину.

В 2023 году ввели единую базу без разделения на пенсионные и социальные взносы, ее размер составит 1 917 000 рублей. Это означает, что работодателям, не имеющим льгот, надо будет платить больше взносов за своих работников.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Косвенные налоги

Однако налогами и взносами с доходов дело не ограничивается. Главный косвенный налог — НДС. Он составляет около 30% всего федерального бюджета.

Этот налог, как и все косвенные, включается в стоимость продукции, то есть его россияне платят каждый раз при покупке товаров в магазине.

  • Общая ставка НДС в России составляет 20%.
  • Для некоторых продовольственных товаров, книг, товаров для детей и некоторых категорий медицинского оборудования в настоящее время действует пониженная ставка 10%;
  • Для экспортируемых товаров и некоторых специфичных товаров (таких как почтовые марки, пошлины и лицензии) — ставка 0%.
Автомобили. Транспортный налог.
Автомобили. Транспортный налог.
Pixabay.ru

Также к косвенным налогам относятся акцизы. Они включаются в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.

Акцизом облагаются такие товары как спиртные напитки, табачная продукция, бензин и дизельное топливо.

Кроме того, в России есть налоги на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Его платят все, кто таким имуществом обладает.

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