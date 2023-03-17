Позолотить ручку государству. Сколько россияне на самом деле платят налогов

Прямые налоги
Налог на доходы физических лиц
НДФЛ — один из самых известных гражданам России налогов. Согласно законодательству, он определяется следующим образом:
- 13% — стандартный,
- 15% — на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей за налоговый период, включая дивиденды и проценты.
Страховые взносы
Страховые взносы вместо работника платит работодатель, поэтому работники часто про них не знают.
Ранее, до 2023 года, было такое разделение по страховым взносам:
- пенсионное страхование — 22% до достижения предельной базы;
- медицинское страхование — 5,1% вне зависимости от суммы;
- больничные взносы — 2,9% до достижения предельной величины базы.
Однако, в 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в единый Социальный фонд. Принципиально это картину не поменяло, однако теперь все 30% отчислений идут в этот специальный фонд.
Получается, что 43% от своих доходов граждане отдают государству — то есть практически половину.
В 2023 году ввели единую базу без разделения на пенсионные и социальные взносы, ее размер составит 1 917 000 рублей. Это означает, что работодателям, не имеющим льгот, надо будет платить больше взносов за своих работников.
Косвенные налоги
Однако налогами и взносами с доходов дело не ограничивается. Главный косвенный налог — НДС. Он составляет около 30% всего федерального бюджета.
Этот налог, как и все косвенные, включается в стоимость продукции, то есть его россияне платят каждый раз при покупке товаров в магазине.
- Общая ставка НДС в России составляет 20%.
- Для некоторых продовольственных товаров, книг, товаров для детей и некоторых категорий медицинского оборудования в настоящее время действует пониженная ставка 10%;
- Для экспортируемых товаров и некоторых специфичных товаров (таких как почтовые марки, пошлины и лицензии) — ставка 0%.
Также к косвенным налогам относятся акцизы. Они включаются в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.
Акцизом облагаются такие товары как спиртные напитки, табачная продукция, бензин и дизельное топливо.
Кроме того, в России есть налоги на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Его платят все, кто таким имуществом обладает.