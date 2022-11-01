Правда ли, что известный на Алтае бизнесмен покупает Новоалтайский маслосырзавод

Два последних месяца в молочной отрасли Алтайского края обсуждается крупная сделка. Речь идет о возможной покупке компанией «Киприно», директором которой является Денис Зюзин, Новоалтайского маслосырзавода. Altapress.ru обратился к непосредственному участнику переговоров и узнал, так ли это.

По словам исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Ивана Газукина, переговоры действительно велись, однако к договоренностям стороны не пришли.

«Разговоры о том, что предприятие продано Денису Зюзину — только слухи», — сообщил Газукин.

Ранее участники молочного рынка говорили о том, что маслосырзавод в период оформления сделки будет работать на молоке «Киприно» и отрабатывать заказы крупной компании. Более того, обсуждалась дальнейшая модернизация предприятия, которая, по некоторым оценкам, обошлась бы новому собственнику в 50−70 млн рублей.

Напомним, Новоалтайский маслосырзавод является первым резидентом местного ТОСЭРа. Он с нуля и за короткие сроки построен семьей предпринимателей Газукиных.

Новоалтайский маслосырзавод. Анна Зайкова

Предприятие в Новоалтайске обошлось инвесторам в 200 млн рублей — все средства частные. Его создатели изначально говорили, что будут ориентироваться на выпуск качественных сыров, молоко для которых они закупали в предгорье Алтайского края и Республике Алтай.

В 2021 году «Новоалтайский маслосырзавод» запустил линию по фасовке продукции в удобный пакет флоу-пак. Это позволило предприятию существенно расширить свое присутствие в торговых сетях.

Что известно о компании «Киприно»

«Киприно» по итогам 2021 года вошло в престижный список крупнейших производителей сыра в России. В составе компании сразу шесть маслосырзаводов, общие объемы производства которых эксперты оценивают в 17 тыс. тонн.

Денис Зюзин , гендиректор компании «Киприно». Олег Богданов , altapress.ru

Летом 2020 года «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое запустило новый сыродельный цех и склад для хранения продукции.

Новое производство, которое можно считать полноценным заводом, рассчитано на 120 тонн молока в сутки. Таким образом, «Киприно» с учетом ранее запущенных производственных мощностей может ежедневно перерабатывать в Троицком 250−260 тонн сырья.

Как сообщил Денис Зюзин на экспертном совете ИД «Алтапресс», в 2022 году в модернизацию Третьяковского маслосырзавода было вложено 250 млн рублей. В следующем году эта работа продолжится, заверил собственник.