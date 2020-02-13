Правда ли, что селяне на Алтае могут получить супер-льготную ипотеку?

В Алтайском крае начали принимать заявки от жителей районов на получение сельской ипотеки, проценты по займу которой не превышают 3% годовых.

Как сообщает минсельхоз края, со ссылкой на руководителя Алтайского филиала Россельхозбанка Николая Бойко, срок такого займа составляет до 25 лет. Сумма варьируется в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Для внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны возрастом от 21 до 65 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. При этом банк принимает в расчет различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства.

«Кроме того, сельские жители имеют возможность привлечь льготный потребительский кредит под 5% годовых. Займ имеет целевое назначение и расходуется на проведение коммуникаций к жилью или выполнение ремонта жилья», — говорится в сообщении ведомства.

Откуда взялась сельская ипотека

Льготная ипотека для сельских жителей появилась в 2020 году.

Дом , село. 22.мвд.рф

Она стала частью новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Презентация проекта состоялась 31 мая прошлого года в Барнауле.

Тогда депутаты Госдумы подчеркивали, что условия ипотеки для села будут гораздо доступнее, чем для города.

Владимир Плотников,

первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам: