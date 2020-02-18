Правила зачисления пенсий на карты изменятся в России

Пенсионный фонд напоминает, что с 1 июля 2020 года каждый пенсионер в России, который захочет получать свою пенсию на карту, должен будет получить карту платежной системы «Мир», сообщает « Эксперт ».

С первого июля банки перестанут переводить пенсии на все карты кроме «Мир». Те же банки, которые не работают с данной системой, но открывшие счета пенсионерам, должны будут предоставить им карту «Мир» или вернуть средства в Пенсионный фонд.

Все остальные должны будут получить в своей кредитной организации банковскую карту данной системы. При этом организация обязана будет приглашать пенсионеров для данной процедуры.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, именно 1 июля завершится переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

«Это касается только тех пенсионеров, которые получают пенсию на банковские карты. Для тех, кто получает свои деньги через почтовое отделение или на дому, ничего не изменится», — цитирует сенатора РИА Новости.