Надо переделать. В Барнауле начали обсуждать проект правил землепользования и застройки

В Барнауле как-то уж совсем тихо идет общественное обсуждение проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) на 2020 год. Вместе с недавно принятым генпланом — это один из главных документов развития города.

Проект ПЗЗ размещен на сайте городского комитета по архитектуре, строительству и развитию Барнаула. Именно там его увидели представители Алтайского союза предпринимателей и инициировали 22 ноября проведение «круглого стола» на эту тему. Ведь ПЗЗ будут утверждаться на декабрьской сессии гордумы — времени для дискуссий совсем мало.

Что такое ПЗЗ?

Правила землепользования и застройки — представляют собой важный документ, в котором устанавливаются порядок регулирования землепользования и застройки в Барнауле, карта градостроительного зонирования и карта с особыми условиями использования отдельных территорий.

Но главное в том, что ПЗЗ устанавливают границы участков территориальных зон — жилой, общественно-деловой, производственной, природно-рекреационной, смешанной, зоны сельхозназначения и т.д. Условно говоря, они определяют, где можно что-то строить, а где — нельзя.

Сырой документ

«Круглый стол» прошел в конференц-зале ИД «Алтапресс». Присутствующие ставили перед собой задачу обсудить два основных вопроса — «определение градостроительных регламентов территориальных зон по земельным участкам» и «внесение изменений в проекты межевания территории относительно территорий общего пользования».

В обсуждении участвовали депутаты гордумы и АКЗС, руководители предпринимательских объединений и ОНФ, представители краевой архитектуры и администрации Барнаула.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Общий итог заседания — проект ПЗЗ требует более глубокого обсуждения и существенной доработки. По предложению Юрия Ряполова, депутата гордумы и председателя общественного совета по развитию предпринимательства в Барнауле, было принято «соломоново решение» — в декабре провести отдельные депутатские слушания по этой теме с приглашением представителей бизнеса.

Очевидно, что именно там все спорные моменты — а их достаточно много — должны быть урегулированы. Пока же расскажем о них кратко.

«Белые пятна» и «красные линии»

С позицией АСП выступила Наталья Фурсова, руководитель компании «Земельный кадастр». Она отметила, что, прежде всего, необходимо определить градостроительный регламент по всем территориальным зонам, На данный момент в Барнауле существуют участки, регламент для которых не определен — это так называемые «белые пятна».

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Еще Наталья Фурсова отметила, что нужно формировать территориальные зоны по границам публичной кадастровой хартии. Дело в том, что сейчас существуют примеры, когда один земельный участок одновременно относится к двум территориальным зонам.

Наталья Фурсова,

руководитель ООО «Земельный кадастр»

Необходимо привести ПЗЗ в соответствие с генпланом и определить градостроительные регламенты по всем видам земельных участков и по всем границам земельных участков, не отсекая углы участков. Люди потом не могут привести в соответствие свои объекты с видом разрешенного использования, не могут получить разрешение на реконструкцию или на строительство домов.

Также Наталья Фурсова отметила, что городской комитет по архитектуре и строительству в определенных случаях отказывается внести изменения в проект межевания путем переноса «красной линии», а это вносит неразбериху и сдерживает развитие городского пространства.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Многими выступающими было отмечено, что существование «белых пятен» — проблема временная, поскольку действующие ПЗЗ не доработаны. В декабре они будут утверждены, поэтому в соответствии с генпланом на месте пятен должны появиться территориальные зоны.

Критика ПЗЗ

Тем не менее, представители бизнеса на заседании подчеркнули, что в существующей редакции ПЗЗ не соответствуют действующему законодательству, а процедура проведения общественного обсуждения нового проекта Правил должна быть публичной. Документ еще очень сырой — его необходимо дорабатывать с учетом мнений бизнеса и общественности.

Немало критики вызвал и тот факт, что проект ПЗЗ изобилует ссылками, например, к различным регламентам, которые, в свою очередь, ссылаются на другие документы. И такая юридическая чехарда вызывает еще больше раздражения.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Хотя это вообще неприемлемо, поскольку, согласно строительному кодексу, ПЗЗ должны устанавливать конкретные требования, например, по площади участка, «красной линии» и т. д.

Чиновники пообещали, что по итогам общественных обсуждений в декабре все замечания будут рассмотрены на комиссии.

Нужно повременить

Также было высказано предложение собрать профессиональное сообщество и вместе с ним обсудить внесение изменений в ПЗЗ. Для этого предлагалось создать специальную рабочую группу, которая бы занялась изучением вопроса.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Юрий Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Мое мнение, выпускать некачественный документ — это безвкусица и признак плохого тона. У нас уже достаточно некачественных документов принято, которые породили массу проблем. На мой взгляд, лучше месяц-два потратить на его доработку, чем порождать дополнительные сложности у всех заинтересованных сторон.

На контроле прокуратуры

Александр Фомин, заместитель прокурора Алтайского края, сказал, что в проекте ПЗЗ есть определенные нюансы, которые прокуратура будет вынуждена корректировать — как по своей инициативе, так и по инициативе состоявшихся судебных решений, в случаях когда граждане будут обращаться в уполномоченные органы.

Круглый стол в ИД «Алтапресс» по правилам землепользования вБарнауле. Анна Зайкова

Он отметил, что прокуратура сегодня рассматривает множество обращений граждан, на которые пока, до утверждения Правил, дает промежуточные ответы. Поэтому данный вопрос находится на особом контроле в прокуратуре, которая также ждет принятия ПЗЗ.

Александр Фомин,

первый заместитель прокурора Алтайского края: