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Экономика
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Правительство обсудит увеличение пособий по безработице для россиян

В России могут вырасти пособия по безработице. В 2019 году правительство будет обсуждать переход на страховую модель их формирования, сообщили «Известиям» в Минтруде.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Федерация независимых профсоюзов выдвинула идею о том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Предполагается, что изменения модели выплат пособий помогут решить проблему их скромного размера. В 2019 году они могут составить от 1,5 до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей.

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