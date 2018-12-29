Правительство обсудит увеличение пособий по безработице для россиян

В России могут вырасти пособия по безработице. В 2019 году правительство будет обсуждать переход на страховую модель их формирования, сообщили « Известиям » в Минтруде.

Федерация независимых профсоюзов выдвинула идею о том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Предполагается, что изменения модели выплат пособий помогут решить проблему их скромного размера. В 2019 году они могут составить от 1,5 до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей.