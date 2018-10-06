Правительство поддержало введение налога для самозанятых

Российское правительство поддержало пакет законопроектов, которые касаются налогов для самозанятых граждан. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

В частности, правительство хочет ввести специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Он предполагает сокращение налоговой нагрузки на «добросовестных самозанятых граждан» с 13 до 4% от цены услуги, если ее оказали физическим лицам. Если же клиенты — юрлица, то налоговая ставка составит 6%.

О создании специального налога для самозанятых в мае рассказали в Министерстве финансов. К данной категории граждан в Минфине предложили относить лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но не имеют наемных работников, отмечает РБК.

Первоначально новый налог введут в рамках эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.