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Правительство поддержало введение налога для самозанятых

Российское правительство поддержало пакет законопроектов, которые касаются налогов для самозанятых граждан. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

В частности, правительство хочет ввести специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход». Он предполагает сокращение налоговой нагрузки на «добросовестных самозанятых граждан» с 13 до 4% от цены услуги, если ее оказали физическим лицам. Если же клиенты — юрлица, то налоговая ставка составит 6%.

О создании специального налога для самозанятых в мае рассказали в Министерстве финансов. К данной категории граждан в Минфине предложили относить лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью, но не имеют наемных работников, отмечает РБК.

Первоначально новый налог введут в рамках эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

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