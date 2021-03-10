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10 марта 0°C
Экономика

Правительство подкорректировало стратегическую миссию Алтайского края

Проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года обсуждают на заседании регионального правительства 10 марта. Основные цели остались неизменными, но есть «некоторый пересмотр планов», сообщили власти.

Заседание правительства Алтайского края.
Заседание правительства Алтайского края.
Скриншот трансляции

В связи с пандемией документ прошел корректировку. Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что основной целью стратегии является устойчивый экономический рост, который в свою очередь даст возможность для создания комфортной среды для жизни.

«В региональной системе стратегического планирования Стратегия — это основной, базовый документ. Приниматься он будет, как и положено, законом Алтайского края. Но для этого нужно будет еще раз согласовать на федеральном уровне, учитывая, что и правительство Российской Федерации сегодня работает над формированием Стратегии социально-экономического развития — обновленной стратегии до 2030 года. Мы идем в соответствии с законодательством о стратегическом планировании и свою стратегию готовим до 2035 года», — рассказал Губернатор Виктор Томенко.

Стратегическая миссия Алтайского края — быть ведущим агропромышленным, экспортно ориентированным регионом Сибири и Дальнего Востока.

К 2035 году рост экономики должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста — около 4%.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Такие темпы планируется обеспечить за счет инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности. В частности, совокупный объем экспорта должен увеличиться в 3,1 раза к 2035 году, а объем несырьевого неэнергетического экспорта — в 3,5 раза.

В планах также совершенствование инвестиционной среды. Объем инвестиций в основной капитал к 2035 году планируется увеличить в 2,1 раза к уровню 2020 года.

Другое приоритетное направление — это продвижение высокотехнологичной продукции региональных предприятий на перспективные рынки и выстраивание партнерских отношений с крупнейшими компаниями страны, реализация кластерной политики.

На ближайшую перспективу запланировали поддержка существующих кластеров и создание новых объединений.

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