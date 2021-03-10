Правительство подкорректировало стратегическую миссию Алтайского края

Проект стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года обсуждают на заседании регионального правительства 10 марта. Основные цели остались неизменными, но есть «некоторый пересмотр планов», сообщили власти.

В связи с пандемией документ прошел корректировку. Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что основной целью стратегии является устойчивый экономический рост, который в свою очередь даст возможность для создания комфортной среды для жизни.

«В региональной системе стратегического планирования Стратегия — это основной, базовый документ. Приниматься он будет, как и положено, законом Алтайского края. Но для этого нужно будет еще раз согласовать на федеральном уровне, учитывая, что и правительство Российской Федерации сегодня работает над формированием Стратегии социально-экономического развития — обновленной стратегии до 2030 года. Мы идем в соответствии с законодательством о стратегическом планировании и свою стратегию готовим до 2035 года», — рассказал Губернатор Виктор Томенко.

Стратегическая миссия Алтайского края — быть ведущим агропромышленным, экспортно ориентированным регионом Сибири и Дальнего Востока.

К 2035 году рост экономики должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста — около 4%.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Такие темпы планируется обеспечить за счет инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности. В частности, совокупный объем экспорта должен увеличиться в 3,1 раза к 2035 году, а объем несырьевого неэнергетического экспорта — в 3,5 раза.

В планах также совершенствование инвестиционной среды. Объем инвестиций в основной капитал к 2035 году планируется увеличить в 2,1 раза к уровню 2020 года.

Другое приоритетное направление — это продвижение высокотехнологичной продукции региональных предприятий на перспективные рынки и выстраивание партнерских отношений с крупнейшими компаниями страны, реализация кластерной политики.

На ближайшую перспективу запланировали поддержка существующих кластеров и создание новых объединений.