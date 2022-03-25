Правительство деньгами поможет молодым предпринимателям

Предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогут получить гранты на запуск или развитие своих проектов. Поддержку планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.
Размер грантовой помощи составит от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если бизнесмены ведут деятельность в Арктической зоне.
«Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», — отметил Мишустин.
По его словам, теперь финансирование будет доступно большему числу самых разных перспективных компаний.
В бюджете на это предусмотрели более 2,1 млрд рублей на 2022 год.
Ранее в МВД заявили об отмене всех плановых проверок бизнеса, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности.