25 марта
Правительство деньгами поможет молодым предпринимателям
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Экономика

Правительство деньгами поможет молодым предпринимателям

Правительство РФ окажет грантовую поддержку молодым предпринимателям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании.

Правительство России.
Правительство России.
Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0

Предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогут получить гранты на запуск или развитие своих проектов. Поддержку планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий.

Размер грантовой помощи составит от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если бизнесмены ведут деятельность в Арктической зоне.

«Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами», — отметил Мишустин.

По его словам, теперь финансирование будет доступно большему числу самых разных перспективных компаний.

В бюджете на это предусмотрели более 2,1 млрд рублей на 2022 год.

Ранее в МВД заявили об отмене всех плановых проверок бизнеса, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности.

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