МВД отменило все плановые проверки бизнеса, кроме связанных с безопасностью

Первый замминистра внутренних дел России генерал-полковник Александр Горовой заявил об отмене всех плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности, пишет « Российская газета ».

Горовой подчеркнул важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес.

«Потребовал повысить качество и оперативность предоставления государственных услуг. Кроме того, руководители подразделений МВД России должны обеспечить мониторинг структуры и динамики преступности, особенно имущественных преступлений, своевременно вносить коррективы в организацию служебной деятельности», — отмечает издание.

Также Горовой потребовал от сотрудников при пресечении правонарушений индивидуально подходить к каждому факту.

В случаях совершения незначительного проступка делать акцент на мерах воспитательного и профилактического характера.

«Поручил сотрудникам полиции оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования. Известно, что произошли изменения транспортной логистики в целом по стране. Поэтому органы внутренних дел окажут максимальное содействие компаниям, осуществляющим перевозку сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и комплектующих изделий. Будет приостановлена практика привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при осуществлении перевозки пассажиров внутри городов», — уточняет газета.

Горовой заявил, что в условиях беспрецедентного давления на все ключевые сферы жизни российского общества предельно важно упростить порядок взаимодействия подразделений МВД России с другими ведомствами и органами местного самоуправления, в сотрудничестве с ними оказывать помощь гражданам в решении насущных вопросов, ликвидировать административные барьеры.

Ранее сообщили, что в России бизнесменам запретят заниматься бизнесом, если они «сомнительные».