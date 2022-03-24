В России бизнесменам запретят заниматься бизнесом, если они «сомнительные»

Ясинский отметил, что ФНС РФ может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в «красную» зону антиотмывочной платформы ЦБ, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес.
Он пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определенный период времени физлиц — руководителей компаний.
При этом закон не касается так называемых «красных» клиентов (с высоким уровнем риска) и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».
«Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска», — подчеркнул Ясинский.
Если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при ЦБ, то их учредителям либо руководителям запретят создавать новый бизнес в течение трех лет.
Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.