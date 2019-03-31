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Экономика

Правительство проведет мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак получили от правительства задание координировать мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо, пишут «Вести».

ФАС России сообщила, что рост цен на авиабилеты в начале 2019 года не превысил 5%. Основной причиной удорожания стал рост цен на авиатопливо.

Ранее во время посещения Крыма президент России Владимир Путин усомнился в справедливости ценообразования на билеты, ведь «компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям».

«Нет уверенности — не только у меня, но и у специалистов отрасли, что компьютер считает справедливо, поскольку его настраивают люди», — заявил Путин в ответ на жалобу жителей Крыма на дорогие перелеты.

В течении месяца ФАС, Минтранс, Минэнерго и Минфин должны предложить правительству меры по «недопущению существенного роста» цен на топливо и авиабилеты.

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