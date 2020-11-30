Правительство РФ до конца года направит деньги в Алтайский край на борьбу с бедностью

В этот перечень входят Алтайский край, Курганская область, республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Тыва.
Всего Минэкономразвития до конца 2020 года направит на реализацию индивидуальных программ развития более 6,2 млрд рублей. Оставшиеся средства перечислят в начале декабря.
«Реализация индивидуальных программ развития регионов является частью Общенационального плана восстановления экономики до 2024 года. Подготовительные работы, начатые в 2020 году в рамках реализации программ, дадут толчок к снятию существующих ограничений и поддержанию темпов социально-экономического развития регионов», — отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин.
В частности, в Алтайском крае эти деньги направят на поддержку малого бизнеса.
В Республике Алтай на туризм, субсидирование авиаперевозок, а также развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры.