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Экономика

Правительство России перечислило Алтайскому краю уже более 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Алтайский край получил из федерального бюджета 2,4 млрд рублей на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве края и объяснили, куда пошли эти деньги.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

На выплаты стимулирующих врачам, медицинскому персоналу и другим работникам направили 773,3 млн рублей. На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания предусмотрено 65 млн рублей.

В целях оснащение больниц поступило 927,2 млн рублей.

На поддержку бизнеса — 15,4 млн рублей. Эти деньги пойдут на докапитализацию фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подчеркнули власти.

На государственную поддержку МСП дополнительно из федерального бюджета выделили еще 143,1 млн рублей.

22 мая Алтайский край получил дотацию в 447 млн рублей. Средства будут направлены на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов.

«Ожидаются дополнительные решения, в том числе на поддержку занятости», — уверяют в правительстве.

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