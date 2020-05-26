Правительство России перечислило Алтайскому краю уже более 2 млрд рублей на борьбу с COVID-19

На выплаты стимулирующих врачам, медицинскому персоналу и другим работникам направили 773,3 млн рублей. На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания предусмотрено 65 млн рублей.
В целях оснащение больниц поступило 927,2 млн рублей.
На поддержку бизнеса — 15,4 млн рублей. Эти деньги пойдут на докапитализацию фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, подчеркнули власти.
На государственную поддержку МСП дополнительно из федерального бюджета выделили еще 143,1 млн рублей.
22 мая Алтайский край получил дотацию в 447 млн рублей. Средства будут направлены на компенсацию снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов.
«Ожидаются дополнительные решения, в том числе на поддержку занятости», — уверяют в правительстве.