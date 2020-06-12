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Экономика

Правительство России утвердило новые меры господдержки

Российское правительство утвердило новые меры господдержки для россиян на фоне пандемии, сообщает РИА «Новости».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального пособия по безработице до 4, 5 тыс. рублей, выплачивать такую сумму будут с мая по июль.

Увеличенное пособие получат и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свой бизнес с 1 марта, им выплатят 12 130 рублей.

Также на три месяца продлили возможность получить пособие по безработице для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта.

Расширилось число детей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в июне, июле и августе.

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