Правительство России выделило еще денег на выплаты малоимущим семьям с детьми

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.
Уточняется, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей этого возраста.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет. С учетом последних выделений средств регионам должно хватить до конца года.
Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.