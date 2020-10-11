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Экономика

Правительство России выделило еще денег на выплаты малоимущим семьям с детьми

Кабмин одобрил выделение в 2020 году дополнительных средств из резервного фонда на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет включительно, сообщает ТАСС.

Деньги.
Деньги.
СС0

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в решении кабмина.

Уточняется, что принятие проекта распоряжения позволит в полном объеме обеспечить осуществление в 2020 году ежемесячных выплат на детей этого возраста.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет. С учетом последних выделений средств регионам должно хватить до конца года.

Согласно документу, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

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