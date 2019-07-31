Правительство утвердило новые правила расчета доплат к пенсиям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о единых правилах расчёта регионального прожиточного минимума для пенсионеров, от которого зависит размер дополнительных социальных надбавок. Об этом сообщает RT.

По новым правилам, при расчете будут учитывать ситуацию в самом регионе, а также прожиточный минимум пенсионеров по стране в целом в первых двух кварталах текущего года.

«Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера. И, как мы рассчитываем, приведёт к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров», — заявил Дмитрий Медведев.

Средний размер пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей, по сравнению с июнем 2018 года выплаты увеличились на 6,2%, сообщают РИА Новости, со ссылкой на Росстат.